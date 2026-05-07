Помічник Путіна заявив, що без виходу ЗСУ з Донбасу Кремль «не бачить сенсу» в продовженні переговорів

Росія не бачить сенсу в новому раунді тристоронніх переговорів із участю Москви, Києва і Вашингтона щодо завершення війни доти, доки Україна не виведе війська з Донбасу, заявив 7 травня помічник президента РФ Юрій Ушаков.

«Усі розуміють, зокрема, я б сказав, і українські перемовники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, призупиняться військові дії, а по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання», – сказав помічник Володимира Путіна (цитата за «Інтерфаксом»)

Ушаков додав, що «переконувати один одного – багато в чому витрачання часу», доки президент України Володимир Зеленський не погодиться на виведення військ.

Переговори про завершення російсько-української війни, які проводяться за посередництва США, стоять на паузі з кінця лютого. Причиною цього стала ситуація на Близькому Сході, оскільки американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер тепер приділяють багато часу врегулюванню протистояння Сполучених Штатів із Іраном.

До паузи в переговорах сторонам вдалося досягти згоди з технічних питань. Головною невирішеною проблемою залишався статус Донбасу – Росія виведення ЗСУ з Донецької області, Україна наполягає на припиненні боїв на фактичній лінії фронту. За участю США розроблялися й альтернативні варіанти, серед яких створення на Донеччині вільної економічної демілітаризованої зони.