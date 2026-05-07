«Активізація дипломатичного процесу» – Зеленський назвав завдання Умєрова в США

Президент Володимир Зеленський назвав ключові завдання, з якими секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров поїхав до США, де в Маямі 7 травня матиме зустрічі з представниками президента Сполучених Штатів.

«Перше – гуманітарний трек. Сподіваємося, що вдасться провести новий етап звільнення полонених. Друге – активізація дипломатичного процесу. Ми в постійній комунікації з американською стороною і знаємо про відповідне спілкування партнерів із російською стороною. Працюємо, щоб це допомогло наблизити достойний мир і гарантувати безпеку. Бачимо, що навіть по режиму тиші російська сторона, на жаль, не проявляє конструктиву. Третє – є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо нашої співпраці з Америкою», – написав Зеленський у телеграмі.

Він додав, що за підсумками сьогоднішніх зустрічей очікує на «детальну доповідь».

«Окремо обговорили з Рустемом роботу з нашими європейськими партнерами щодо Drone Deals. Готуємо угоди, про які домовилися на найвищому рівні, та нові кроки у спільній технологічній роботі», – зазначив президент.

Напередодні про те, що Умєров цього тижня вирушить до Маямі на зустріч із посланцем президента США Стівом Віткоффом, повідомляло агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

«Ці люди (джерела Bloomberg – ред.), включаючи чиновника Білого дому, який говорив на умовах анонімності для обговорення приватних питань, відмовилися уточнювати порядок денний можливої зустрічі. Київ сподівався, що Віткофф поїде до України разом з іншим посланцем Джаредом Кушнером, але це під сумнівом. У нещодавньому інтерв’ю Bloomberg News президент України Володимир Зеленський заявив, що обох запросили, але вони ще не підтвердили візит, водночас залишаючись на зв’язку зі своїми українськими колегами», – ішлося в повідомленні.

В Офісі президента сьогодні підтвердили поїздку секретаря РНБО до США.

Минулого тижня, 29 квітня, повідомлялося про телефонну розмову президентів США й Росії, яка тривала півтори години. Очільник Білого дому Дональд Трамп назвав розмову з Володимиром Путіним «дуже гарною». За словами Трампа, обговорювалися Україна та Іран. Тоді ж президент США наголошував, що він запропонував Путіну «невелике перемир’я» в Україні.

З моменту вступу на посаду в січні 2025 року Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни в Україні. США виступили в ролі посередника під час організації серії переговорів, які не привели до припинення вогню. Стверджується, що головним питанням залишається територіальне – Росія називає умовою початку діалогу про умови мирного договору контроль над усією Донецькою областю, що є неприйнятним для України.

Останні прямі тристоронні переговори відбулися у лютому. Контакти опинилися на паузі після початку війни США й Ізраїлю проти Ірану.