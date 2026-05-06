Умєров відвідає Маямі для зустрічі з Віткоффом – Bloomberg

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров цього тижня вирушить до Маямі на зустріч зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом, повідомляє 6 травня Bloomberg із посиланням на джерела.

Агенція нагадує, що Москва хоче, щоб Україна вивела свої війська з Донецької області, Київ наполягає, що не поступатиметься контрольованою територією і не визнаватиме російськими окуповані землі.

«Ці люди (джерела Bloomberg – ред.), включаючи чиновника Білого дому, який говорив на умовах анонімності для обговорення приватних питань, відмовилися уточнювати порядок денний можливої зустрічі. Київ сподівався, що Віткофф поїде до України разом з іншим посланцем Джаредом Кушнером, але це під сумнівом. У нещодавньому інтерв’ю Bloomberg News президент України Володимир Зеленський заявив, що обох запросили, але вони ще не підтвердили візит, водночас залишаючись на зв’язку зі своїми українськими колегами», – ідеться в повідомленні.

Минулого тижня, 29 квітня, повідомлялося про телефонну розмову президентів США та Росії, яка тривала півтори години. Очільник Білого дому Дональд Трамп назвав розмову з Володимиром Путіним «дуже гарною». За словами Трампа, обговорювалися Україна та Іран. Тоді ж президент США наголошував, що він запропонував Путіну «невелике перемир’я» в Україні.

З моменту вступу на посаду в січні 2025 року Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни в Україні. США виступили в ролі посередника під час організації серії переговорів, які не привели до припинення вогню. Стверджується, що головним питанням залишається територіальне – Росія називає умовою початку діалогу про умови мирного договору контроль над усією Донецькою областю, що є неприйнятним для України.

Останні прямі тристоронні переговори відбулися у лютому. Контакти опинилися на паузі після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.