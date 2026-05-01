ЗМІ: посланці Трампа не поспішають відвідати Україну, бо не мають очікувань «відчутних результатів»

Посланці президента США Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер – не поспішають відвідати Київ, оскільки у Вашингтоні зростає занепокоєння, що поновлення участі в мирних переговорах щодо України може знову не дати відчутних результатів, повідомляє Kyiv Independent з посиланням на свої джерела.

Це вагання відбувається попри місяці внутрішніх обговорень щодо можливої поїздки, яка б стала їхнім першим візитом до України, навіть попри те, що обидва посланці вже неодноразово їздили до Москви для зустрічей з російським президентом Володимиром Путіним.

«Вони багато разів обіцяли (відвідати Київ), але досі жодного разу не виконали своєї обіцянки», – сказав високопоставлений український чиновник, знайомий з цим питанням, підкреслюючи розчарування в Києві дисбалансом у дипломатичній взаємодії.

Це розчарування також висловлювалося публічно, зокрема, президент Володимир Зеленський відкрито розкритикував підхід посланців.

Візит мав на меті зробити більше, ніж просто продемонструвати добру волю. За словами однієї людини, знайомої з цим питанням, це мало стати поштовхом для відновлення тристоронньої дипломатії між Україною, США та Росією в той час, коли переговори фактично зайшли в глухий кут.

Очікувалося, що Віткофф і Кушнер спочатку поїдуть до Києва, зустрінуться із Зеленським, а лише потім вирушать до Москви для переговорів з Путіним, повідомили два джерела.



На стратегічному рівні обидва посланці залишаються глибоко залученими до переговорів між США та Іраном. Як зазначив один чиновник, фокус адміністрації настільки змістився, що Україна більше не є рушійною силою дипломатичного порядку денного.

Реалії поїздок до України у воєнний час створюють також створюють перешкоду. Як пояснило джерело видання, є «проблема з необхідністю їздити потягом», «Віткоффу важко».

Глибша проблема полягає у відсутності прогресу в переговорах – і в ризику того, що візит просто викриє цей глухий кут. Насамперед йдеться про питання території.

Американський чиновник повідомив Kyiv Independent, що візит все ще обговорюється, але наголосив, що «він ще не підтверджений».



Незважаючи на зупинку взаємодії на високому рівні, комунікація між Києвом та Вашингтоном не припинилася. За словами одного українського чиновника, Київ зараз шукає «нові формати» для відновлення взаємодії зі Сполученими Штатами.

Переговори були заморожені понад два місяці, а увага Вашингтона переключилася на війну з Іраном та пов'язані з нею дипломатичні зусилля.



Останній раунд тристоронніх переговорів відбувся 16 лютого, а наступна зустріч, запланована на кінець лютого, була перенесена.

В інтерв’ю агентству Reuters, опублікованому ввечері 25 березня, Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки поставили умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки США.

Спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв висловив задоволення тим, що Зеленський «нарешті зрозумів, що США дадуть гарантії безпеки Україні лише, якщо Україна піде з Донбасу». Коментар Зеленського «не може не тішити», сказав Дмитрієв.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав неправдивими твердження Зеленського. У відповідь президент України заявив, що показав «меншу частину айсберга».