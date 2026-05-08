Рубіо: посередницькі зусилля США в Україні «зайшли в глухий кут»

Державний секретар США Марко Рубіо 8 травня заявив, що Сполучені Штати залишаються готовими і далі бути посередником для припинення війни Росії в Україні, якщо це буде продуктивно, хоч визнав, що нинішні дипломатичні зусилля «зайшли в глухий кут».

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, він додав, що Вашингтон не хоче витрачати час, якщо ці зусилля не просуватимуть переговори вперед.

«Ми намагалися грати роль посередника в цьому питанні, але це не привело до плідного результату з різних причин. Ми залишаємося готовими грати цю роль, якщо вона буде продуктивною… Наша позиція зрештою полягає в тому, що ця війна – це трагедія. Обидві сторони платять за неї дуже високу ціну, як економічну, так і, очевидно, на людському рівні… Щоразу, коли я чую про ці речі (удари і загиблих – ред.), це просто нагадує нам про те, чому ця війна має закінчитися, і хоча ми готові відіграти будь-яку роль, яку ми можемо, щоб досягти мирного дипломатичного врегулювання, на жаль, ви знаєте, що зараз ці зусилля зайшли в глухий кут, але ми завжди готові, і ці обставини змінюються», – сказав Рубіо.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що візит представників президента США до Києва очікується наприкінці весни – на початку літа, узгоджується графік. Про це він повідомив після доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками зустрічей у Сполучених Штатах.

Зеленський висловив сподівання, що цього разу «вийде реалізувати заплановане й активізувати дипломатію».

Напередодні про те, що Умєров цього тижня вирушить до Маямі на зустріч із посланцем президента США Стівом Віткоффом, повідомляло агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

В Офісі президента 7 травня підтвердили поїздку секретаря РНБО до США.

29 квітня повідомлялося про телефонну розмову президентів США й Росії, яка тривала півтори години. Очільник Білого дому Дональд Трамп назвав розмову з Володимиром Путіним «дуже гарною». За словами Трампа, обговорювалися Україна та Іран. Тоді ж президент США наголошував, що він запропонував Путіну «невелике перемир’я» в Україні.

З моменту вступу на посаду в січні 2025 року Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни в Україні. США виступили в ролі посередника під час організації серії переговорів, які не привели до припинення вогню. Стверджується, що головним питанням залишається територіальне – Росія називає умовою початку діалогу про умови мирного договору контроль над усією Донецькою областю, що є неприйнятним для України.

Останні прямі тристоронні переговори відбулися у лютому. Контакти опинилися на паузі після початку війни США й Ізраїлю проти Ірану.

Минулого тижня видання Kyiv Independent з посиланням на свої джерела писало, що посланці президента США Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер – не поспішають відвідати Київ, оскільки у Вашингтоні зростає занепокоєння, що поновлення участі в мирних переговорах щодо України може знову не дати відчутних результатів.

Зазначалось, що реалії поїздок до України у воєнний час створюють також створюють перешкоду. Як пояснило джерело видання, є «проблема з необхідністю їздити потягом», «Віткоффу важко».

