Трамп допустив, що припинення вогню між Україною і РФ може тривати довше

Президент США Дональд Трамп висловив припущення, що перемир’я між Росією й Україною може тривати довше за оголошені три дні, і наголосив, що хотів би побачити «значне продовження» припинення вогню.

«Можливо. Це було б добре. Я хотів би, щоб це (війна – ред.) зупинилося», – заявив він журналістам 8 травня.

Відповідаючи на запитання про те, чи планує він направити своїх представників на переговори до Москви, Трамп сказав: «Ну, я б зробив це. Якщо вирішу, що це допоможе, я зроблю це. Я б хотів, щоб ця війна закінчилася».

Перед тим президент США Дональд Трамп заявив, що вдалося досягнуто згоди про триденне перемир’я між Росією й Україною. За словами Трампа, припинення вогню триватиме 9, 10 і 11 травня і передбачатиме як зупинку бойових дій, так і обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Як заявив президент США, із проханням про перемир’я звернувся саме він, і президенти України і Росії погодилися.

У Києві й Москві згодом підтвердили домовленості.

Президент України Володимир Зеленський, зокрема, видав указ «Про проведення параду в Москві». У ньому йдеться про те, що у відповідь на численні прохання, висловлені в переговорах з американською стороною, з гуманітарними цілями, дозволяється провести парад у Москві 9 травня, і під час параду Красну площу, координати якої наводяться в документі, виключено з планів використання українського озброєння.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи указ, сказав: «Горе тому, хто над Днем перемоги намагається кепкувати. І такі дурні жарти. Це швидше його велике лихо», і додав, що РФ «нічий дозвіл не потрібний».

Помічник президента Росії Юрій Ушаков також підтвердив домовленості щодо припинення вогню з 9 по 11 травня.

Формально з півночі 8 травня діяло одностороннє перемир’я на честь Дня перемоги, оголошене Міноборони Росії. Україна казала, що діятиме дзеркально у відповідь на дії Росії, яка раніше вирішила не дотримуватись припинення вогню, оголошеного Україною з 6 травня. У ніч проти 8 травня і Росія, і Україна, як стверджують обидві сторони, завдавали ударів безпілотниками, під ударом в РФ були, зокрема, Ростов-на-Дону, Перм, Грозний. У Києві заявляли, що російські військові продовжують активні штурмові дії на фронті.

Вдень 8 травня Володимир Зеленський заявляв, що Україна 9 травня діятиме залежно від дій Росії. Зеленський закликав РФ до довгострокового перемир’я, зазначивши, що припинення вогню лише для проведення параду в Москві є неприйнятним. Раніше він зазначав, що у Кремлі бояться удару України по Москві 9 травня.