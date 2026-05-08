Зеленський «дозволив» парад у Москві і анонсував новий обмін, Трамп привітав припинення вогню

Україна останніми днями отримала багато звернень щодо святкування річниці перемоги в Другій світовій війні 9 травня в Москві «у звʼязку з далекобійними санкціями», заявив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що додатковим аргументом для Києва у визначенні позиції є питання звільнення військовополонених:

«Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Саме тому сьогодні в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000».

Також, за словами президента, 9, 10 та 11 травня має діяти режим тиші. Він додав, що доручив українській команді оперативно підготувати все необхідне для обміну.





«Дякую Президенту Сполучених Штатів та його команді за результативну дипломатичну участь. Розраховуємо, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною», – заявив Зеленський.

Одночасно його офіс опублікував указ, який передбачає «дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація)». Документ визначає Червону площу в Москві як таку, яку на час проведення параду виключать із плану застосування українського озброєння.

Домовленість про припинення вогню також підтвердив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

«Я радий анонсувати триденне припинення вогню (9, 10 і 11 травня) у війні між Росією та Україною. Святкування в Росії відбувається з нагоди Дня перемоги, але також і в Україні, адже вони також були великою складовою та чинником у Другій світовій війні», – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп уточнив, що припинення вогню включатиме «припинення всієї кінетичної активності», а також обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. За словами президента США, припинення вогню було його пропозицією, і він «дуже цінує» згоду на це з боку Зеленського:

«Сподіваюся, це початок кінця дуже довгої, смертельної та важкої війни. Переговори щодо припинення цього великого конфлікту, найбільшого з часів Другої світової війни, тривають, і ми з кожним днем наближаємося до цього».





Як передає російське державне агентство ТАСС, помічник президента Росії Юрій Ушаков підтвердив згоду Москви на пропозицію Трампа щодо припинення вогню та обміну полоненими у форматі 1000 на 1000.

Раніше 8 травня президент Володимир Зеленський вкотре заявив, що Україна буде відповідати дзеркально на російські обстріли. За його словами, святкування 9 травня в Москві, через яке в РФ виступали з погрозами на адресу України, залежатиме від того, «що ми почуємо сьогодні».

Міноборони Росії 7 травня заявило, що Москва оголошує перемир’я у війні проти України з півночі 8 травня до 10 травня на честь Дня перемоги, який в РФ відзначають 9 травня. Міноборони РФ закликало Україну «наслідувати цей приклад», заявивши, що в іншому разі буде «адекватна відповідь».

Президент України Володимир Зеленський вранці 8 травня заявив, що на фронті продовжуються бої, з боку Росії не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті.

Зеленський раніше заявив, що виступає за припинення вогню, але не на кілька годин, лише щоб дати провести парад у Москві. Він оголосив «режим тиші» з півночі 6 травня, який був майже одразу порушений Росією. При цьому російська влада ніяк не реагувала на пропозицію Києва про перемир’я вже починаючи з півночі 6 травня.