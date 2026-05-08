Фіцо у Москві заявив про «наближення кінця» війни в Україні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 8 травня прибув до Москви. Напередодні Дня перемоги він поклав вінок до Могили невідомого солдата, передає російська служба Радіо Свобода.

Польща та країни Балтії не надали літаку Фіцо повітряний коридор для польоту до Росії. Політ був узгоджений через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію.

Після прибуття Фіцо висловив журналістам переконання, що «ми вже наближаємося до кінця російсько-українського конфлікту». Він також зазначив, що «основне послання», яке хоче передати Володимиру Путіну – це слово «діалог».

«Я абсолютний прихильник будь-якого виду перемир’я. Я вважаю, що в сто разів краще сидіти за столом і вести переговори», – цитує словацького прем’єра російське державне агентство ТАСС.





На чому заснована впевненість Фіцо про наближення до кінця війни, він не сказав. Лише кілька днів тому на зустрічі зі студентами Фіцо говорив, що «не бачить перспективи завершення конфлікту» в Україні.

4 травня в Єревані словацький прем’єр зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, з яким раніше мав напружені стосунки. Обидві сторони високо оцінили зустріч.

Як повідомили у МЗС Словаччини, Фіцо на зустрічі з російським президентом передасть Володимиру Путіну «послання» від Зеленського. За словами державного секретаря МЗС Словаччини Ростислава Хованця, Фіцо також може отримати від Путіна «цінну інформацію» про те, як той бачить можливе завершення війни.

Радник президента України Дмитро Литвин раніше підтвердив журналістам, що Зеленський і Фіцо обговорювали поїздку словацького прем’єра до Москви. За його словами, Фіцо спитав, на що налаштована Україна, на що Зеленський відповів, що Київ прагне завершення війни і готовий до зустрічі на рівні лідерів у «змістовному форматі».

Днями прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що відвідає Москву 9 травня і матиме там зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, але не буде присутній на військовому параді.