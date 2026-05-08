У Росії відкликали акредитації іноземних журналістів на парад 9 травня – ЗМІ

Російська влада відкликала акредитації іноземних журналістів, які мали відвідати парад 9 травня на Червоній площі в Москві, на парад пустять лише представників російських медіа. Про це повідомляє видання Der Spiegel, кореспондент якого також втратив акредитацію.

«Формат висвітлення параду було змінено у зв’язку із ситуацією. Тому іноземні ЗМІ, яким вже було обіцяно акредитацію, більше не допускаються», – цитує слова співробітниці Кремля німецьке видання.

Der Spiegel відомо, що запрошення відкликані також у німецьких медіа ARD та ZDF, британської мовної компанії Sky, французького інформаційного агентства AFP, італійського телеканалу Rai та японського телеканалу NHK.

Як зазначає видання, це перший випадок в історії параду 9 травня у Москві, коли закордонні медіа спочатку отримали акредитації на парад, а потім їх відкликали.

На парад до Москви, який вперше за майже 20 років пройде без військової техніки, збираються керівники трьох держав: Олександр Лукашенко з Білорусі, султан Ібрагім Ісмаїл із Малайзії та президент Лаосу Тонлун Сісуліт. Приїдуть очільники Південної Осетії та Абхазії, визнані Росією, але не міжнародною спільнотою. Цього дня у Москві також буде прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, але на парад він не піде.

Як стверджує заступник міністра закордонних справ Словаччини Растіслав Хованец, Фіцо може передати повідомлення від президента України Володимира Зеленського Путіну, повідомляє TASR.

Телеграм-канал ЕЖ з посиланням на кілька джерел на Першому каналі пише, що трансляція військового параду з Червоної площі 9 травня вестиметься з тимчасовою затримкою.

Раніше Росія в односторонньому порядку оголосила про перемир’я 8 та 9 травня, пригрозивши Україні у разі зриву параду масованим ударом по центру Києва, а у разі порушення перемир’я – «адекватною відповіддю».

Президент України Володимир Зеленський пропонував режим тиші з 6 травня, але Росія його одразу порушила, зокрема, ударами по містах України. У ніч на 8 травня регіони Росії зазнали масштабної атаки, на підльоті до Москви, за повідомленням мера Сергія Собяніна, було збито 25 дронів.

Київ заявив, що з боку Росії «не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті», тому Україна діятиме дзеркально.