У Міноборони Росії заявили про «перемир’я» з 8 по 10 травня

Міністерство оборони Росії заявило, що Москва оголошує перемир’я у війні проти України з півночі 8 травня до 10 травня на честь Дня перемоги, який в РФ відзначають 9 травня.

«У зазначений період усі угруповання російських військ у зоні спеціальної військової операції (СВО – так у Росії офіційно називають війну – ред.) повністю припинять бойові дії. Одночасно припиняються удари ракетними військами й артилерією, високоточною зброєю великої дальності морського і повітряного базування, ударними безпілотними літальними апаратами по місцях дислокації ЗСУ й об’єктах інфраструктури, пов’язаних із ВПК і збройними силами у глибині території України», – йдеться в заяві.

Міноборони РФ закликало Україну «наслідувати цей приклад», заявивши, що в іншому разі буде «адекватна відповідь».

Крім того, у російському відомстві знову пригрозили масованим ракетним ударом по центру Києва в разі атаки на Москву 9 травня.

4 травня у військовому відомстві РФ оголосили про одноосібне рішення російського лідера Володимира Путіна оголосити перемир’я 8 і 9 травня, хоча ніяких формальних домовленостей про припинення вогню Москва Києву не пропонувала.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що виступає за припинення вогню, але не на кілька годин, лише щоб дати провести парад у Москві. Він оголосив «режим тиші» з півночі 6 травня, який був майже одразу порушений Росією. При цьому російська влада ніяк не реагувала на пропозицію Києва про перемир’я вже починаючи з півночі 6 травня.

6 травня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що іноземним дипмісіям і представникам міжнародних організацій направили ноту з закликом «забезпечити завчасну евакуацію з Києва персоналу дипломатичних та інших представництв».

Представниця російського зовнішньополітичного відомства також пригрозила «невідворотним» ударом по Києву, зокрема «по центрах ухвалення рішень», у разі удару по Москві 9 травня. Повідомлень про намір евакуювати персонал із Києва з боку іноземних диппредставництв поки не було.

В Єврокомісії заявили, що ЄС не забиратиме своїх дипломатів із Києва після попереджень Москви.

У Кремлі 7 травня заявили, що президента РФ Володимира Путіна охороняють так само ретельно, як і голів держав у всьому світі, але додаткові заходи безпеки запроваджують до 9 травня, коли в Росії відзначають День перемоги у Другій світовій війні в Європі.

Міноборони Росії раніше заявило, що парад у Москві 9 травня відбудеться, але у скороченому вигляді, без військової техніки.