ЄС не забиратиме своїх дипломатів із Києва після попереджень Москви – речник

Євросоюз не змінюватиме чисельність своєї місії в Києві після закликів російського Міністерства закордонних справ забезпечити дострокову евакуацію іноземного дипломатичного персоналу з української столиці з огляду на можливу ескалацію 9 травня.

«Ми не змінюватимемо нашу позицію чи присутність у Києві. Російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як у Києві, так і в інших частинах України», – зазначив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Водночас представник ЄК не уточнив, чи вважають ризик нині вищим, ніж зазвичай.

Представник Єврокомісії додав, що публічні погрози Росії атакувати Київ є «частиною її бездумної ескалаційної тактики».

«Росія вкотре намагається цинічно перекласти провину на Україну за власну агресію – російську агресивну війну проти України», – наголосив Ель-Ануні.

6 травня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що іноземним дипмісіям і представникам міжнародних організацій направили ноту з закликом «забезпечити завчасну евакуацію з Києва персоналу дипломатичних та інших представництв». Представниця російського зовнішньополітичного відомства також пригрозила «невідворотним» ударом по Києву, зокрема «по центрах ухвалення рішень», у разі удару по Москві 9 травня. Повідомлень про намір евакуювати персонал із Києва з боку іноземних диппредставництв поки не було.

4 травня російське Міноборони оголосило в односторонньому порядку перемир’я 8 і 9 травня і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує «зірвати святкування Дня перемоги» в Москві.

Президент Володимир Зеленський у відповідь зауважив, що Україна не отримувала ніяких офіційних звернень про припинення вогню й оголосив режим тиші з півночі на 6 травня. Росія його порушила, завдавши ударів по Україні.