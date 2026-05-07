У Латвії впали два безпілотники, вони залетіли з боку Росії

Вранці 7 грудня в Латвії впали два безпілотники, заявили Національні збройні сили країни.

За повідомленням, дрони «залетіли з Росії». На місці події працюють військові, поліцейські та рятувальники.

«Національні збройні сили посилили можливості протиповітряної оборони на східному кордоні, направивши додаткові підрозділи. Доки триває агресія Росії в Україні, можливе повторення подібних інцидентів, коли іноземний безпілотний літальний апарат входить або наближається до повітряного простору Латвії», – прокоментувало командування.

Як передає місцеве агентство Delfi, Державна пожежно-рятувальна служба отримала кілька повідомлень про ймовірну пожежу на нафтобазі в місті Резекне на південному сході країни. Відкритого горіння на місці не було, але пожежники вжили заходів для охолодження одного з резервуарів.

Голова міської ради Резекне Гунтарс Скудра підтвердив, що один із дронів упав на території філії компанії East-West Transit. Він влучив у порожній нафтовий резервуар.

За даними Повітряних сил України, російська армія запустила загалом 102 дрони протягом ночі на 7 травня, з них збили 92 на півночі та сході країни.