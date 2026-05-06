Норвегія виділила ще понад 250 млн євро на закупівлю зброї для України через ініціативу PURL

Норвегія робить «новий важливий внесок» у підтримку оборони України, повідомив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стере 6 травня.

За заявою уряду країни, Норвегія надає Україні приблизно 2,8 мільярда норвезьких крон (близько 256,95 мільйона євро) на закупівлю американського озброєння через механізм PURL. Загалом, зазначили в пресслужбі, Норвегія надала понад 12,5 мільярда норвезьких крон (понад 1,14 млн євро) на цей механізм.

В Осло зазначають, що повідомлення про пакет допомоги пролунало сьогодні з нагоди візиту міністра оборони Михайла Федорова до Норвегії та його зустрічі зі Стере.





Голова норвезького уряду висловив надію, що «більше європейських країн зроблять ще один внесок у швидке постачання Україні важливого військового обладнання».

Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік назвав ініціативу PURL «найкращим способом» забезпечити Збройні сили України критично важливою зброєю, зокрема, ракетами для систем протиповітряної оборони Patriot:

«Постачання цієї зброї через PURL дає негайні результати. PURL – це ефективна домовленість, якій Україна надає пріоритет».

Читайте також: Зеленський зустрівся з прем’єром Норвегії: обговорили посилення ППО і енергетичну підтримку

Уряд країни додає, що норвезький парламент Стортинг схвалив продовження військової підтримки України у 2026 році на суму 70 мільярдів норвезьких крон (понад 6 мільярдів євро). Кошти розподіляються у «тісному діалозі з українською владою, щоб забезпечити їх використання там, де вони матимуть найбільший ефект для України».

3 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії. Він подякував Осло за військову допомогу й заявив, що Росія не зупиняє балістичних ударів, відтак «своєчасне наповнення PURL дуже важливе».