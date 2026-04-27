Міноборони: в Норвегії вироблятимуть дрони середньої дальності для України

Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників, повідомляє українське Міністерство оборони 27 квітня:

«Планується виготовити декілька тисяч дронів mid-strike на території Норвегії. Уся продукція, виготовлена в межах проєкту, буде передана Силам оборони України».

Відповідну угоду підписали у Києві посол Норвегії Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

За повідомленням відомства, проєкт профінансує норвезька сторона за рахунок коштів, які виділяють додатково до раніше передбачених 7 мільярдів доларів оборонної підтримки України в 2026 році.

«Угода відкриває можливість масштабування виробництва українських технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, та посилення оборонних спроможностей обох країн», – зазначає Міноборони.





Загалом Норвегія планує цього року спрямувати понад 1,5 мільярда доларів на закупівлю озброєння українського виробництва для української армії.

Як заявив міністр оборони Михайло Федоров, проєкти зі спільного виробництва та забезпечення бригад дронами посилюють українську армію на полі бою.

«Норвегія отримує можливість виробляти технології, які довели свою ефективність, а Україна – дрони, необхідні для перехоплення ініціативи на фронті. Це справжнє win-win партнерство», – додав він.

Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, Сили оборони отримають до літа цього року. Міноборони зазначає, що угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з проведенням досліджень.

Міністерство оборони Норвегії також підтвердило угоду. За твердженням очільника відомства Торе Оншууса Сандвіка, підтримка української оборони є найважливішим внеском у безпеку Норвегії. Він висловив втіху, що його країна швидко втілює в життя цілі, викладені в дроновій стратегії в грудні минулого року.

«Це важливий і конкретний крок до поглиблення норвезько-української співпраці, зміцнення оборонної промисловості Норвегії, а також забезпечення вкрай необхідної допомоги Україні, що дозволить їй виробляти безпілотники в безпечному середовищі в Норвегії», – додав міністр.

За словами Сандвіка, досвід від цього проєкту дозволить Норвегії нарощувати виробничі спроможності за критично важливим напрямком.

14 квітня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зробили перший крок до Drone Deal і підписали Спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері оборони й безпеки.