Влада РФ вирішила повністю обмежити мобільний інтернет у Москві 9 травня

Мінцифри Росії офіційно повідомило про повне тимчасове обмеження мобільного інтернету в Москві 9 травня для проведення заходів з нагоди Дня перемоги.

«Для гарантування безпеки святкових заходів доступ до мобільного інтернету – у тому числі до «білого списку» сайтів – і сервісів обміну смс у Москві будуть тимчасово обмежені», – повідомили у відомстві.

Там також наголосили на можливості обмежень інтернету «в оперативному режимі» у разі виникнення загроз у російській столиці 7-8 травня.

Російське видання «Фонтанка» звернуло увагу на те, що на сервісі Downdetector від ранку 7 травня збільшилася кількість скарг користувачів із Ленінградської області РФ на збої мобільного інтернету.

Оператори зв’язку з 4 травня почали попереджати абонентів у Москві й Петербурзі про те, що з 5 до 9 травня можуть обмежувати мобільний зв’язок.

Міноборони Росії оголосило 4 травня про одностороннє припинення вогню терміном 8-9 травня. Президент України Володимир Зеленський у відповідь оголосив «режим тиші» з півночі 6 травня, який був майже одразу порушений Росією.

Російська влада ніяк не реагувала на пропозицію Києва про перемир’я вже починаючи з півночі 6 травня. Увечері 6 травня Зеленський знову заявив, що Україна «діятиме дзеркально».

У ніч проти 7 травня безпілотники масовано атакували Росію. Міноборони Росії заявило про знищення 347 українських безпілотників. Над Москвою, за даними мера міста Сергія Собяніна, збили понад 20 дронів.

Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз повідомив про 13 постраждалих внаслідок атаки. Також було атаковане місто Ржев у Тверській області.

Українські телеграм-канали пишуть, що у Наро-Фомінську Московської області Росії ціллю удару був військово-логістичний комплекс «Нара» Міноборони РФ. Ця інформація поки що офіційно не підтверджена.