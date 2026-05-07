Зеленський: РФ не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь, Україна діятиме дзеркально

Президент Володимир Зеленський заявив, що нові російські удари по Україні свідчать про те, що РФ не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь.

«Єдине, що продовжує турбувати російське керівництво, – це короткострокова тиша на Червоній площі. Росія продовжує вбивати людей та цілком неадекватно турбується тільки про кілька годин тиші в одній частині Москви», – написав Зеленський у телеграмі 7 травня.

Він нагадав, що від початку цієї доби російська армія завдає ударів по Україні «в усіх формах: ударні дрони, ракетні удари, обстріли та штурми на фронті, застосування авіаційних бомб».

«Зафіксовані значні пошкодження цивільних обʼєктів на Харківщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині. Були й удари по локомотивах та інфраструктурі «Укрзалізниці» в кількох регіонах. Українська енергетика залишається незмінною російською мішенню», – додав голова держави.

Він наголосив, що Україна «діятиме справедливо» і реагуватиме дзеркально.

«Ми пропонували тишу з півночі 6 травня. Вчора й сьогодні цей режим порушується Росією. У дзеркальному порядку й у відповідь на російські удари – наші далекобійні санкції, у відповідь на готовність Росії перейти до дипломатії – будемо йти шляхом дипломатії», – вказав Зеленський.

Міноборони Росії оголосило 4 травня про одностороннє припинення вогню терміном 8-9 травня. Президент України Володимир Зеленський у відповідь оголосив «режим тиші» з півночі 6 травня, який був майже одразу порушений Росією.

Російська влада ніяк не реагувала на пропозицію Києва про перемир’я вже починаючи з півночі 6 травня.

6 травня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що іноземним дипмісіям і представникам міжнародних організацій направили ноту з закликом «забезпечити завчасну евакуацію з Києва персоналу дипломатичних та інших представництв». Представниця російського зовнішньополітичного відомства також пригрозила «невідворотним» ударом по Києву, зокрема «по центрах ухвалення рішень», у разі удару по Москві 9 травня. Повідомлень про намір евакуювати персонал із Києва з боку іноземних диппредставництв поки не було. В Єврокомісії заявили, що ЄС не забиратиме своїх дипломатів із Києва після попереджень Москви.