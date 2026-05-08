В ISW проаналізували використання Росією оголошеного нею перемир’я

Росія, ймовірно, використає своє односторонньо введене припинення вогню для виправдання погроз або фактичної ескалації проти України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що Росія оголошує дедалі різкіші погрози ескалації проти України напередодні односторонньо оголошеного припинення вогню до 9 травня.



Речниця Міністерства закордонних справ Росії (МЗС) Марія Захарова ввечері 6 травня заявила, що Росія буде вживати «відповідних заходів», якщо Україна завдасть ударів по Росії, щоб «зірвати» святкування Дня Перемоги 9 травня, включаючи удари по центрах прийняття рішень у Києві. Захарова та Міністерство оборони Росії повторили заклик Міністерства оборони Росії від 4 травня до українських цивільних осіб та персоналу іноземних дипломатичних місій негайно залишити Київ.

Як звертає увагу ISW, депутати російської Державної думи, які часто виступають рупорами риторичних ліній Кремля, стверджували, що російські війська можуть використати балістичні ракети «Орешник» у відповідь на удари по Києву, і що ці заяви є «останнім попередженням» Росії Брюсселю.



«Кремль, ймовірно, намагається довести, що він може знелюднити Київ та контролювати схвалення рішень партнерами України за допомогою погроз ескалації війни, навіть коли президент Росії Володимир Путін, ймовірно, намагається замаскувати слабкість, яку виявили українські аатки в глибокий тил проти Росії», – йдеться у звіті.



ISW продовжує оцінювати, що погроза Росії помститися Україні за нібито планування ударів по Москві на святкування Дня Перемоги відображає усвідомлення Путіним того, що він не може надійно захистити свою столицю чи інші глибокі тилові райони від українських ударів.



Ескалація погроз Кремля напередодні Дня Перемоги 9 травня, ймовірно, має на меті приховати слабкість, погрожуючи або демонструючи силу проти України та її союзників, зокрема із застосуванням депутатами Думи ракет «Орешник», вважають аналітики.



Вони нагадують, що Кремль періодично запускав або іншим чином використовував загрозу своїх балістичних ракет «Орешник», щоб безуспішно змусити Україну капітулювати в ключові моменти війни, а також використовував розгортання ракет «Орешник» у Білорусі для погроз Європі.

В ISW зауважують, що Росія безуспішно намагалася змусити українців покинути Київ, використовуючи когнітивну війну, хибно зображуючи російські війська як такі, що здатні швидко просуватися на Київ, а також інтенсивні удари по українських енергетичних об’єктах взимку 2025-2026 років. Аналітики Інститут вивчення війни припускають, що Росія, ймовірно, намагається продовжити свої зусилля з когнітивної війни, частково шляхом ескалації погроз на адресу України та її партнерів.

Напередодні Міноборони Росії заявило, що Москва оголошує перемир’я у війні проти України з півночі 8 травня до 10 травня на честь Дня перемоги, який в РФ відзначають 9 травня. Міноборони РФ закликало Україну «наслідувати цей приклад», заявивши, що в іншому разі буде «адекватна відповідь».

Уранці у Росії заявили про атаку дронів, зокрема на російське місто Ярославль, де розташований НПЗ «Славнафта-ЯНОС».

Мер Москви Собянін у своїх соцмережах написав про нібито знешкодження щонайменше 25 дронів, які летіли на столицю Росії. Про пошкодження чи постраждалих не повідомляється.

Президент України Володимир Зеленський вранці 8 травня заявив, що на фронті продовжуються бої, з боку Росії не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті.



За його даними, протягом минулої ночі російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях, на 7:00 було зафіксовано вже понад 140 обстрілів позицій на фронті, за цю ніч сили РФ провели 10 штурмів, і найбільше – на Словʼянському напрямку.

Зеленський раніше заявив, що виступає за припинення вогню, але не на кілька годин, лише щоб дати провести парад у Москві. Він оголосив «режим тиші» з півночі 6 травня, який був майже одразу порушений Росією. При цьому російська влада ніяк не реагувала на пропозицію Києва про перемир’я вже починаючи з півночі 6 травня.