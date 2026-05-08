Попри погрози Москви, Франція й Німеччина не планують евакуацію дипперсоналу з Києва

Берлін заявляє, що погрози Москви завдати «масований ракетний удар по центру Києва» вкотре свідчать про неготовність російського президента Володимира Путіна до мирних переговорів. Про це повідомило джерело Радіо Свобода в МЗС Німеччини.

«Ми не піддамося цьому і продовжуватимемо підтримувати Україну, одночасно посилюючи тиск на Росію. Навмисний напад на дипломатичну місію становитиме ще одне серйозне порушення Росією міжнародного гуманітарного права. МЗС підтримує постійний контакт з нашим посольством у Києві та постійно оцінює ситуацію з безпекою. Безпека наших співробітників на місцях є нашим головним пріоритетом», – підкреслив співрозмовник у зовнішньополітичному відомстві Німеччини.

Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль у коментарі Bloomberg зазначив, що не планує евакуйовувати посольство з Києва.

У МЗС Франції також повідомили Радіо Свобода, що посольство у Києві «продовжуватиме працювати у звичайному режимі».

«Вважаємо цей заклик Міністерства закордонних справ Росії до евакуації посольств з Києва неприйнятним. Ці погрози щодо Києва, його центрів прийняття рішень та іноземних посольств в Україні суперечать міжнародним зобов’язанням Росії. Ми закликаємо Росію відмовитися від своєї агресивної позиції та домовитися про припинення вогню з Україною», – повідомили Радіо Свобода в пресслужбі МЗС Франції.

Після заяви міністерства оборони РФ, яка містить погрози завдати «масований ракетний удар по центру Києва» Міністерство закордонних справ Росії увечері 6 травня закликало іноземні посольства в Києві забезпечити завчасну евакуацію персоналу через «невідворотністю завдавання Збройними силами РФ удару у відповідь по Києву, в тому числі по центрах ухвалення рішень».

Напередодні Міноборони Росії заявило, що Москва оголошує перемир’я у війні проти України з півночі 8 травня до 10 травня на честь Дня перемоги, який в РФ відзначають 9 травня. Міноборони РФ закликало Україну «наслідувати цей приклад», заявивши, що в іншому разі буде «адекватна відповідь».

Уранці у Росії заявили про атаку дронів, зокрема на російське місто Ярославль, де розташований НПЗ «Славнафта-ЯНОС».

Мер Москви Собянін у своїх соцмережах написав про нібито знешкодження щонайменше 25 дронів, які летіли на столицю Росії. Про пошкодження чи постраждалих не повідомляється.

Президент України Володимир Зеленський вранці 8 травня заявив, що на фронті продовжуються бої, з боку Росії не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті.



За його даними, протягом минулої ночі російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях, на 7:00 було зафіксовано вже понад 140 обстрілів позицій на фронті, за цю ніч сили РФ провели 10 штурмів, і найбільше – на Словʼянському напрямку.

Зеленський раніше заявив, що виступає за припинення вогню, але не на кілька годин, лише щоб дати провести парад у Москві. Він оголосив «режим тиші» з півночі 6 травня, який був майже одразу порушений Росією. При цьому російська влада ніяк не реагувала на пропозицію Києва про перемир’я вже починаючи з півночі 6 травня.



