Зеленський: з боку Росії не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на фронті продовжуються бої, з боку Росії не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті.

За його даними, протягом минулої ночі російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях, на 7:00 було зафіксовано вже понад 140 обстрілів позицій на фронті, за цю ніч сили РФ провели 10 штурмів, і найбільше – на Словʼянському напрямку.

«Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально. Ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться», – написав він у телеграмі.

Напередодні Міноборони Росії заявило, що Москва оголошує перемир’я у війні проти України з півночі 8 травня до 10 травня на честь Дня перемоги, який в РФ відзначають 9 травня. У відомстві заявили, що у цей період усі угруповання російських військ у зоні спеціальної військової операції (СВО – так у Росії офіційно називають війну – ред.) повністю припинять бойові дії.

Міноборони РФ закликало Україну «наслідувати цей приклад», заявивши, що в іншому разі буде «адекватна відповідь».

Зеленський раніше заявив, що виступає за припинення вогню, але не на кілька годин, лише щоб дати провести парад у Москві. Він оголосив «режим тиші» з півночі 6 травня, який був майже одразу порушений Росією. При цьому російська влада ніяк не реагувала на пропозицію Києва про перемир’я вже починаючи з півночі 6 травня.

6 травня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що іноземним дипмісіям і представникам міжнародних організацій направили ноту з закликом «забезпечити завчасну евакуацію з Києва персоналу дипломатичних та інших представництв».

Представниця російського зовнішньополітичного відомства також пригрозила «невідворотним» ударом по Києву, зокрема «по центрах ухвалення рішень», у разі удару по Москві 9 травня.

