У Росії заявили про атаку дронів. Собянін каже про знешкодження 25 БпЛА, які летіли на Москву

На тлі оголошеного російським Міноборони перемир’я у війні проти України у Росії заявили про атаку дронів.



Мер Москви Собянін у своїх соцмережах написав про нібито знешкодження щонайменше 25 дронів, які летіли на столицю Росії. Про пошкодження чи постраждалих не повідомляється.



Губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв заявив, що сьогодні вночі на підльоті до Ярославля сили ППО та РЕБ відбили атаку українських БПЛА. Постраждалих немає. Про пошкодження він не повідомляє, лише зазначає, що на території регіону можуть перебувати фрагменти безпілотників.



Телеграм-канал ASTRА, геолокувавши відео очевидців, пише, що

після атаки на Ярославль у ніч на 8 травня горить «НПЗ ПАТ «Славнафта-ЯНОС».



Українські дрони неодноразово атакували цей завод раніше.



Також OSINT-аналіз ASTRA вказує на пожежу у Ростові-на-Дону в районі заводу лакофарбових матеріалів «Емпілс» та філії науково-технічного центру «Радар».



У ніч на 8 травня жителі Ростова-на-Дону повідомляли про велику кількість вибухів та пожежу. Згідно з аналізом ASTRA кадрів очевидців, пожежа виникла у районі Західного промвузла – там розташовано багато підприємств різного спрямування, у тому числі завод «Емпілс», атакований раніше у січні 2026 року, та філія «НТЦ Радар».



«Емпілс» – один із ключових хімічних та лакофарбових заводів півдня Росії.



Губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар заявив, що внаслідок падіння уламків БПЛА є руйнування у містах Таганрог, Батайськ, Ростов-на-Дону, у М’ясниківському районі.



Зокрема, за його словами, у Ростові внаслідок атаки та падіння уламків БПЛА пошкоджено скління та газова труба у житлових будинках, вантажний автомобіль. Також у Первомайському районі Ростова внаслідок падіння уламків БПЛА сталося займання адміністративної 4-х поверхової будівлі.

Читайте також: МЗС РФ закликало іноземні посольства в Києві до евакуації перед 9 травня



Міноборони РФ заявило, що з 20:00 до 24:00 7 травня нібито було знешкоджено 95 українських безпілотних літальних апаратів над територіями Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Калузької, Курської, Ростовської, Смоленської областей, Краснодарського краю, Краснодарського краю, Московського регіону, окупованим Кримом та акваторією Азовського та Чорного морів. Про нічну атаку дронів у російському відомстві не повідомляють.