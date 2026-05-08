Президенти Казахстану та Узбекистану будуть на урочистостях із нагоди 9 травня в Москві 

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв будуть присутні святкових заходах у столиції Росії 9 травня – про це повідомили їхні пресслужби, передає регіональна служба Радіо Свобода «Азаттик».

Про те, що Токаєв «візьме участь в урочистих заходах у Москві», повідомив його речник Айбек Смадіяров.

«Кремль висловив задоволення у зв’язку з цим рішенням казахського лідера, назвавши його майбутній робочий візит до Москви «дружнім кроком», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Прессекретар додав, що в рамках візиту запланована окрема зустріч Токаєва з президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої сторони обговорять двосторонню співпрацю напередодні візиту президента Росії до Казахстану.

Пресслужба Мірзієєва 8 травня повідомила, що він вже відбув до Москви.

«Програмою перебування передбачена участь глави нашої держави в урочистих заходах з нагоди 81-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні», – йдеться в заяві.

Кремль анонсує присутність лідерів восьми країн, а також Республіки Сербської, що в складі Боснії і Герцеговини, в Москві з нагоди святкування річниці перемоги в Другій світовій війні. Серед них вказаний, зокрема, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який підтвердив, що буде в Москві, але не буде присутній на параді.