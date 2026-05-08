Зеленський – Кремлю про 9 травня: «завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні»

Президент Володимир Зеленський вкотре заявив, що Україна буде відповідати дзеркально на російські обстріли, наголосивши, що 9 травня в Москві, через яке в РФ виступали з погрозами на адресу України, залежатиме від того, «що ми почуємо сьогодні».

«Багато зараз нових погроз від Росії. Хоча ми дали цілком логічну і зрозумілу для них позицію – будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті, була штурмова активність. Застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні», – сказав Зеленський у зверненні 8 травня.

Міноборони Росії 7 травня заявило, що Москва оголошує перемир’я у війні проти України з півночі 8 травня до 10 травня на честь Дня перемоги, який в РФ відзначають 9 травня. Міноборони РФ закликало Україну «наслідувати цей приклад», заявивши, що в іншому разі буде «адекватна відповідь».

Президент України Володимир Зеленський вранці 8 травня заявив, що на фронті продовжуються бої, з боку Росії не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті.

Читайте також: Попри погрози Москви, Франція й Німеччина не планують евакуацію дипперсоналу з Києва

Зеленський раніше заявив, що виступає за припинення вогню, але не на кілька годин, лише щоб дати провести парад у Москві. Він оголосив «режим тиші» з півночі 6 травня, який був майже одразу порушений Росією. При цьому російська влада ніяк не реагувала на пропозицію Києва про перемир’я вже починаючи з півночі 6 травня.

Після заяви Міністерства оборони РФ 4 травня, яка містила погрози завдати «масований ракетний удар по центру Києва» в разі зриву параду 9 травня в Москві, Міністерство закордонних справ Росії увечері 6 травня закликало іноземні посольства в Києві забезпечити завчасну евакуацію персоналу через «невідворотність завдавання Збройними силами РФ удару у відповідь по Києву, в тому числі по центрах ухвалення рішень».

Попри погрози Москви, Франція й Німеччина, а також ЄС заявили, що не планують евакуацію дипперсоналу з Києва.