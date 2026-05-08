Зеленський – Кремлю про 9 травня: «завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні»

Президент Зеленський заявив, що Україна буде відповідати дзеркально на російські обстріли
Президент Зеленський заявив, що Україна буде відповідати дзеркально на російські обстріли

Президент Володимир Зеленський вкотре заявив, що Україна буде відповідати дзеркально на російські обстріли, наголосивши, що 9 травня в Москві, через яке в РФ виступали з погрозами на адресу України, залежатиме від того, «що ми почуємо сьогодні».

«Багато зараз нових погроз від Росії. Хоча ми дали цілком логічну і зрозумілу для них позицію – будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті, була штурмова активність. Застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні», – сказав Зеленський у зверненні 8 травня.

Міноборони Росії 7 травня заявило, що Москва оголошує перемир’я у війні проти України з півночі 8 травня до 10 травня на честь Дня перемоги, який в РФ відзначають 9 травня. Міноборони РФ закликало Україну «наслідувати цей приклад», заявивши, що в іншому разі буде «адекватна відповідь».

Президент України Володимир Зеленський вранці 8 травня заявив, що на фронті продовжуються бої, з боку Росії не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті.

Зеленський раніше заявив, що виступає за припинення вогню, але не на кілька годин, лише щоб дати провести парад у Москві. Він оголосив «режим тиші» з півночі 6 травня, який був майже одразу порушений Росією. При цьому російська влада ніяк не реагувала на пропозицію Києва про перемир’я вже починаючи з півночі 6 травня.

Після заяви Міністерства оборони РФ 4 травня, яка містила погрози завдати «масований ракетний удар по центру Києва» в разі зриву параду 9 травня в Москві, Міністерство закордонних справ Росії увечері 6 травня закликало іноземні посольства в Києві забезпечити завчасну евакуацію персоналу через «невідворотність завдавання Збройними силами РФ удару у відповідь по Києву, в тому числі по центрах ухвалення рішень».

Попри погрози Москви, Франція й Німеччина, а також ЄС заявили, що не планують евакуацію дипперсоналу з Києва.

