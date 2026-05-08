Росія зірвала власне «перемир'я» – Зеленський. Чи завдасть Україна удару по параду в Москві?

Росія порушила власне «перемир’я» на фронті – про це вранці 8 травня у соцмережах заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, протягом ночі армія РФ здійснила понад 140 обстрілів українських позицій, а також 10 атак, найбільше – на Слов’янському напрямку. Працювали й дрони – зафіксовано понад 850 ударів FPV, «Ланцетами» та іншими БПЛА.

«Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально. Ми захищатимемо наші позиції та життя людей», – сказав президент.

На 9 травня в Москві заплановано парад на російський День Перемоги. Зеленський заявив, що «не рекомендує» представникам іноземних держав бути присутніми цього дня в російській столиці.

Травневе перемир'я: хто кому і що пропонував

4 травня Міністерство оборони РФ заявило про одноосібне рішення російського лідера Володимира Путіна оголосити перемир’я 8 і 9 травня. Офіційно Києву жодних пропозицій про припинення вогню Москва не надавала.



Того ж дня Зеленський заявив, що українська сторона оголошує «режим тиші, починаючи з 00:00 в ніч з 5 на 6 травня».



«Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське Міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України», – написав глава держави в соцмережах.



Оголошений Зеленським «режим тиші» з півночі 6 травня був майже одразу порушений Росією. При цьому російська влада ніяк не реагувала на цю пропозицію Києва.



Увечері 29 квітня помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив про розмову Дональда Трампа та Володимира Путіна. За його словами, Путін запропонував перемир’я на 9 травня, не уточнивши термінів.



Президент США заявив журналістам, що припинення вогню було його ідеєю: «Я запропонував (лідеру РФ Володимиру) Путіну невелике припинення вогню; думаю, він міг би це зробити. Він вже оголосив про це?».



Також Трамп закликав лідера РФ зосередитися на припиненні війни в Україні замість питань Ірану.



Президент України Володимир Зеленський доручив з’ясувати деталі пропозиції в адміністрації США.



«З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше», – написав він у телеграмі, наголосивши, що Україна прагне довгострокового миру та надійних гарантій безпеки.



7 травня Міністерство оборони Росії заявило, що Москва оголошує перемир’я у війні проти України з півночі 8 травня до 10 травня на честь Дня перемоги, який в РФ відзначають 9 травня. Міноборони РФ закликало Україну «наслідувати цей приклад», заявивши, що в іншому разі буде «адекватна відповідь». Крім того, у російському відомстві знову пригрозили масованим ракетним ударом по центру Києва в разі атаки на Москву 9 травня.