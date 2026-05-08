Прем’єр Естонії про погрози РФ завдати удару по центру Києва: цілі й тактика Кремля не змінилися

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що посольство Естонії в Україні продовжуватиме роботу, разом із партнерами з Європейського Союзу і «Групи семи» (G7), попри погрози Росії.

«Ми підтримуємо Україну. Посольство Естонії продовжуватиме працювати разом із нашими партнерами з ЄС і G7. Нас не змусять відступити. Останні погрози Росії лише підтверджують, що цілі й тактика Кремля не змінилися. Після багаторічних нападів на українські міста і мирне населення раптова турбота Москви про дипломатичну безпеку виглядає нещирою. Ми продовжимо підтримувати Україну і чинити тиск на Росію. Це єдиний спосіб змінити поведінку Путіна», – написав він у соцмережі X 8 травня.

Після заяви Міністерства оборони РФ 4 травня, яка містила погрози завдати «масований ракетний удар по центру Києва», Міністерство закордонних справ Росії увечері 6 травня закликало іноземні посольства в Києві забезпечити завчасну евакуацію персоналу через «невідворотність завдавання Збройними силами РФ удару у відповідь по Києву, в тому числі по центрах ухвалення рішень».

Читайте також: Попри погрози Москви, Франція й Німеччина не планують евакуацію дипперсоналу з Києва

Попри погрози Москви, Франція й Німеччина, а також ЄС заявили, що не планують евакуацію дипперсоналу з Києва.

Міноборони Росії 7 травня заявило, що Москва оголошує перемир’я у війні проти України з півночі 8 травня до 10 травня на честь Дня перемоги, який в РФ відзначають 9 травня. Міноборони РФ закликало Україну «наслідувати цей приклад», заявивши, що в іншому разі буде «адекватна відповідь».

Президент України Володимир Зеленський вранці 8 травня заявив, що на фронті продовжуються бої, з боку Росії не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті.

Зеленський раніше заявив, що виступає за припинення вогню, але не на кілька годин, лише щоб дати провести парад у Москві. Він оголосив «режим тиші» з півночі 6 травня, який був майже одразу порушений Росією. При цьому російська влада ніяк не реагувала на пропозицію Києва про перемир’я вже починаючи з півночі 6 травня.