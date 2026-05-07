Розвідка каже про страх Путіна: буде заколот?

Страх змови і держперевороту: у Росії посилили безпеку свого керманича Володимира Путіна. З посиланням на дані європейської розвідки про це написали кілька видань, серед яких CNN і FT. За цими даними, охорона Путіна суттєво обмежує місця його перебування. У звіті розвідки розповідається також про підозри щодо ймовірних змов проти російського лідера, включно з можливим замахом на Путіна з допомогою дронів.

На цьому тлі джерело The Washington Post повідомляє про конфлікт у Кремлі, схожий на протистояння довкола Бориса Єльцина свого часу.

Путін тим часом готується до параду: без техніки, без мобільного зв’язку, і з суттєвими обмеженнями.

А Міноборони Росії заявляє про удари дронами по Москві.

На Красній площі – безпрецедентні заходи безпеки.

Що про це все кажуть у Москві?

Російські громадяни щось підозрюють?

Чого бояться у Росії?

А сам Путін?

Заколот у Росії можливий?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода :

Польська преса припускає, що Путіну може бути вигідний удар України по Москві на 9 травня, щоб виправдати подальшу ескалацію. Але Росія може піти ще далі?

Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») погодився із тезою із польського видання Rzeczpospolita і навіть припустив можливі провокації.

«Це один із варіантів, ми не знаємо напевно, які є варіанти у Путіна. Важко здогадатися, що у нього в голові. Але такі варіанти можливі, і зважувати їх доводиться нашому керівництву, спираючись на дані розвідки», – підсумовує Олексій Гарань.