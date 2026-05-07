Розвідка каже про страх Путіна: буде заколот?

Страх змови і держперевороту: у Росії посилили безпеку свого керманича Володимира Путіна. З посиланням на дані європейської розвідки про це написали кілька видань, серед яких CNN і FT. За цими даними, охорона Путіна суттєво обмежує місця його перебування. У звіті розвідки розповідається також про підозри щодо ймовірних змов проти російського лідера, включно з можливим замахом на Путіна з допомогою дронів.
На цьому тлі джерело The Washington Post повідомляє про конфлікт у Кремлі, схожий на протистояння довкола Бориса Єльцина свого часу.
Путін тим часом готується до параду: без техніки, без мобільного зв’язку, і з суттєвими обмеженнями.
А Міноборони Росії заявляє про удари дронами по Москві.
На Красній площі – безпрецедентні заходи безпеки.
Польська преса припускає, що Путіну може бути вигідний удар України по Москві на 9 травня, щоб виправдати подальшу ескалацію. Але Росія може піти ще далі?
Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») погодився із тезою із польського видання Rzeczpospolita і навіть припустив можливі провокації.
«Це один із варіантів, ми не знаємо напевно, які є варіанти у Путіна. Важко здогадатися, що у нього в голові. Але такі варіанти можливі, і зважувати їх доводиться нашому керівництву, спираючись на дані розвідки», – підсумовує Олексій Гарань.
- У Кремлі 7 травня заявили заявили, що президента РФ Володимира Путіна охороняють так само ретельно, як і голів держав у всьому світі, але додаткові заходи безпеки запроваджують до 9 травня, коли в Росії відзначають День перемоги у Другій світовій війні в Європі.
- Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, напередодні подібних свят у Росії «відповідні спеціальні служби завжди вживають додаткових заходів безпеки», але додав, що цього року підвищені заходи безпеки у РФ застосовують у зв’язку з «терористичною загрозою» з боку України. На запитання, чи посилюється охорона самого Путіна з тієї ж причини, речник Кремля відповів: «Звичайно».
- Водночас він заперечив повідомлення західних ЗМІ, які раніше цього тижня, посилаючись на неназване європейське розвідувальне агентство, повідомляли, що Кремль різко посилив безпеку довкола Путіна через побоювання щодо перевороту або замаху на нього.
- Міністерство оборони Росії заявило 7 травня, що Москва оголошує перемир’я у війні проти України з півночі 8 травня до 10 травня на честь Дня перемоги, який в РФ відзначають 9 травня. Міноборони РФ закликало Україну «наслідувати цей приклад», заявивши, що в іншому разі буде «адекватна відповідь». Крім того, у російському відомстві знову пригрозили масованим ракетним ударом по центру Києва в разі атаки на Москву 9 травня.
- 4 травня у військовому відомстві РФ оголосили про одноосібне рішення російського лідера Володимира Путіна оголосити перемир’я 8 і 9 травня, хоча ніяких формальних домовленостей про припинення вогню Москва Києву не пропонувала.
- Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що виступає за припинення вогню, але не на кілька годин, лише щоб дати провести парад у Москві. Він оголосив «режим тиші» з півночі 6 травня, який був майже одразу порушений Росією. При цьому російська влада ніяк не реагувала на пропозицію Києва про перемир’я вже починаючи з півночі 6 травня.
- 6 травня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що іноземним дипмісіям і представникам міжнародних організацій направили ноту з закликом «забезпечити завчасну евакуацію з Києва персоналу дипломатичних та інших представництв».
- Повідомлень про намір евакуювати персонал із Києва з боку іноземних диппредставництв поки не було.
- В Єврокомісії заявили, що ЄС не забиратиме своїх дипломатів із Києва після попереджень Москви.
- Міноборони Росії раніше заявило, що парад у Москві 9 травня відбудеться, але у скороченому вигляді, без військової техніки.
