ЗМІ: розвідка стверджує, що Кремль різко посилив особисту безпеку Путіна

Кремль різко посилив особисту безпеку навколо російського президента Володимира Путіна, встановивши системи спостереження в будинках близьких співробітників у рамках нових заходів, викликаних хвилею вбивств високопоставлених російських військових та побоюваннями щодо державного перевороту, згідно зі звітом європейського розвідувального агентства, отриманим CNN.

Кухарям, охоронцям та фотографам, які працюють з президентом, заборонено користуватися громадським транспортом, йдеться у повідомленні. Зазначається, що відвідувачі кремлівського лідера повинні проходити двічі перевірку, а ті, хто працює поруч з ним, можуть користуватися лише телефонами без доступу до Інтернету.

Деякі з цих заходів були вжиті в останні місяці після вбивства високопоставленого генерала в грудні, що викликало суперечку у вищому керівництві російської служби безпеки, йдеться у звіті. Вони свідчать про зростаюче занепокоєння в Кремлі, оскільки він стикається зі зростаючими проблемами всередині країни та за кордоном, включаючи економічні проблеми, посилення ознак інакомислення та невдачі на полі бою в Україні.



У звіті йдеться, що російські співробітники служби безпеки різко скоротили кількість місць, які Путін регулярно відвідує. Він та його родина перестали їздити до своїх звичних місць проживання в Московській області та на Валдай, відокремлений літній маєток президента, розташований між Санкт-Петербургом та столицею.

Зазначається, що цього року він ще не відвідував військових об'єктів, незважаючи на регулярні поїздки у 2025 році. Щоб обійти ці обмеження, Кремль публікує попередньо записані його знімки.

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Путін також проводить тижні в модернізованих бункерах, часто в Краснодарі, прибережному регіоні, що межує з Чорним морем, йдеться у звіті.

Радіо Свобода не може незалежно підтвердити ці дані. Але раніше журналісти розслідувального проєкту російської служби Радіо Свобода «Система» після аналізу супутникових знімків повідомляли, що у березні 2026 року навколо резиденції Путіна на Валдаї збудували сім нових веж із системами протиповітряної оборони «Панцир» – їхня загальна кількість досягла 27.