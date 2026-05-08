Зеленський після зустрічі з військовими: попри оголошене перемир’я, РФ не зменшила інтенсивність штурмів

Президент Володимир Зеленський заявив, що, попри оголошене владою Росії перемир’я, російські військові не зменшили інтенсивність штурмів на фронті.

Зеленський написав про це у телеграмі 8 травня після зустрічі з військовими 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького на пункті її управління. 31-ша ОМБр веде оборонні дії на Олександрівському напрямку, що на стику Донецької, Дніпропетровської і Запорізької областей.

«Заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського про ситуацію на передовій. Попри оголошене припинення вогню, ворог не зменшив інтенсивності штурмових дій. Також була детальна доповідь командира бригади щодо оперативної обстановки в смузі оборони 31-ї ОМБр. Обговорили з командирами батальйонів і рот актуальні питання: особливості служби іноземців у бригаді, розвиток НРК (наземних роботизованих комплексів – ред.) і підтримку напряму інновацій», –написав Зеленський.

У пресслужбі президента додали, що військові 31-ї ОМБр представили власну розподілену систему логістики дрібними дешевими наземними дронами, яка дає змогу зменшити рівень матеріальних втрат. 60 % логістики підрозділу виконують дрони, кажуть в ОП.

Міноборони Росії 7 травня заявило, що Москва оголошує перемир’я у війні проти України з півночі 8 травня до 10 травня на честь Дня перемоги, який в РФ відзначають 9 травня. Міноборони РФ закликало Україну «наслідувати цей приклад», заявивши, що в іншому разі буде «адекватна відповідь».

Президент України Володимир Зеленський вранці 8 травня заявив, що на фронті продовжуються бої, з боку Росії не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті.

Зеленський раніше заявив, що виступає за припинення вогню, але не на кілька годин, лише щоб дати провести парад у Москві. Він оголосив «режим тиші» з півночі 6 травня, який був майже одразу порушений Росією. При цьому російська влада ніяк не реагувала на пропозицію Києва про перемир’я вже починаючи з півночі 6 травня.