73-й обмін: 193 українські воїни повернулися додому з російського полону

Україна і Росія провели черговий обмін полоненими, повідомив президент Володимир Зеленський.

«193 українські воїни повертаються додому в межах обміну. Військові зі Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Захищали Україну на різних напрямках», – написав він у телеграмі.

За його даними, серед звільнених з полону є ті, проти кого Росія порушила кримінальні справи, є і поранені.

«Це військові, які утримувалися в Чеченській Республіці. Робота над їх звільненням тривала довгий час», – повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Один із повернутих додому вважався зниклим безвісти», – додав він.

За інформацією Координаційного штабу, це вже 73-й обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Звільнені з російського полону захисники України не стримують своїх емоцій
Вони кажуть, що досі не можуть повірити у те, що вони нарешті вдома
«Це військові, які утримувалися в Чеченській Республіці. Робота над їх звільненням тривала довгий час», – повідомив омбудсман Дмитро Лубінець
«Моїй дитині буде 3 роки… і нарешті побачу й потримаю її на руках», – це перше, що сказав наш захисник після звільнення», – написав у телеграмі Дмитро Лубінець. Він додав, що дружина колишнього полоненого була вагітною, коли він потрапив у полон
«Усі (крім одного оборонця), хто сьогодні повертається додому, не були підтверджені у полоні через МКЧХ. Вони були підтверджені з інших джерел. Один із повернутих додому вважався зниклим безвісти», – повідомив омбудсман
Обмін військовополоненими, 24 квітня 2026 року
«Звільненні українці мають травми та хвороби. Вони виснажені, потребують лікування та психологічної підтримки через пережите в неволі», – зазначив омбудсман
Український воїн щойно повернувся з російського полону в рамках 73-го обміну, 24 квітня 2026 року
Обмін військовополоненими у форматі «193 на 193», 24 квітня 2026 року
