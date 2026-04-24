73-й обмін: 193 українські воїни повернулися додому з російського полону

Україна і Росія провели черговий обмін полоненими, повідомив президент Володимир Зеленський.

«193 українські воїни повертаються додому в межах обміну. Військові зі Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Захищали Україну на різних напрямках», – написав він у телеграмі.

За його даними, серед звільнених з полону є ті, проти кого Росія порушила кримінальні справи, є і поранені.

«Це військові, які утримувалися в Чеченській Республіці. Робота над їх звільненням тривала довгий час», – повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Один із повернутих додому вважався зниклим безвісти», – додав він.

За інформацією Координаційного штабу, це вже 73-й обмін військовополоненими між Україною та Росією.