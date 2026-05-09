На Красній площі в Москві пройшов парад: без військової техніки, за участі військових із КНДР

На Красній площі в російській столиці Москві 9 травня пройшов парад до Дня перемоги, який у РФ відзначають сьогодні.

Вперше за багато років парад проходить без участі військової техніки. У Кремлі пояснили це рішення «оперативною обстановкою». Авіаційну частину параду цього року не скасовували.

За даними Міноборони Росії, у складі пішої колони у параді брали участь «військовослужбовці вищих військових навчальних закладів усіх видів та окремих родів військ» і учасники російського вторгнення в Україну. Диктор телетрансляції церемонії заявив, що у заході також беруть участь військовослужбовці Північної Кореї.

Президент Росії Володимир Путін виступив із промовою.

Цього разу на парад до Москви приїхали лідери Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Малайзії і Лаосу. Є також голови Південної Осетії й Абхазії, визнаних Росією, але не міжнародною спільнотою. 8 травня до Москви прибув прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, але він не відвідував парад.

Напередодні видання Der Spiegel повідомило, що російська влада відкликала акредитації іноземних журналістів, які мали відвідати парад на Красній площі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав це «неправдивою інформацією», але підтвердив, що «склад журналістів» буде «обмежений». Пєсков пов’язав це з тим, що і сам парад пройде «в усіченому форматі».

Раніше Росія в односторонньому порядку оголосила про перемир’я 8 і 9 травня, пригрозивши Україні в разі зриву параду масованим ударом по центру Києва, а в разі порушення перемир’я – «адекватною відповіддю». Президент Володимир Зеленський пропонував режим тиші з 6 травня, але Росія його одразу порушила, зокрема, ударами по українських містах. У ніч на 8 травня регіони Росії зазнали масштабної атаки.

8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що було досягнуто згоди про триденне перемир’я між Росією й Україною. За словами Трампа, припинення вогню триватиме 9, 10 і 11 травня і передбачатиме як зупинку бойових дій, так і обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Як заявив президент США, із проханням про перемир’я звернувся саме він, і президенти України і Росії погодилися.

У Києві й Москві згодом підтвердили домовленості.

Президент України Володимир Зеленський, зокрема, видав указ «Про проведення параду в Москві». У ньому йдеться про те, що у відповідь на численні прохання, висловлені в переговорах з американською стороною, з гуманітарними цілями, дозволяється провести парад у Москві 9 травня, і під час параду Красну площу, координати якої наводяться в документі, виключено з планів використання українського озброєння.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи указ, сказав: «Горе тому, хто над Днем перемоги намагається кепкувати. І такі дурні жарти. Це швидше його велике лихо», і додав, що РФ «нічий дозвіл не потрібний».