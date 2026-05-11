Сибіга про стабілізацію фронту: «маємо нову реальність на полі бою»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Брюсселі заявив, що Україна «має нову реальність на полі бою» після «найскладнішої зими» від початку повномасштабної війни. Про це він сказав, спілкуючись із журналістами, перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє кореспондента Радіо Свобода.

«Ми маємо нову реальність на полі бою. Україна стала сильнішою після найскладнішої зими. Нам вдалося пройти цю зиму, звісно, за допомогою наших міжнародних партнерів. І на полі бою ми стабілізували фронт», – заявив Сибіга.

За його словами, Україна також посилила захист неба від російських атак.

«Ми також у позиції, коли закриваємо небо. Якщо говорити про дрони, то зараз ми можемо збивати до 90% повітряних об’єктів, якими росіяни атакують нас», – сказав глава МЗС України.

Сибіга також заявив, що Україна проводить «дуже ефективні спеціальні далекобійні санкції», які, за його словами, вже дають результат. Він додав, що Київ помічає «дуже цікаві процеси» в Росії, зокрема в економіці, і це є сигналом для продовження тиску на Москву.

У Брюсселі міністр планує обговорити з європейськими колегами нові санкційні пакети проти Росії, а також мирні ініціативи. За словами Сибіги, Україна підтримує мирний трек під лідерством США, але вважає, що Європа також може відігравати «нову роль» у процесі.

«Йдеться не про альтернативні мирні переговори, мирний чи дипломатичний трек, а про доповнювальний», – сказав він.

Аналітики американського Інститут вивчення війни (ISW) раніше звернули увагу, що російські війська наразі досягли мінімального прогресу у своєму весняно-літньому наступі 2026 року проти фортечного поясу України, а українські війська навпаки – досягли своїх найбільших успіхів на полі бою взимку та навесні 2026 року з моменту вторгнення України до Курської області у серпні 2024 року, зокрема, повернувши собі більше території, ніж російські війська отримали у квітні 2026 року.

В ISW кажуть, що російські війська не змогли досягти жодного значущого оперативного прогресу за останній рік.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».