На тлі атаки дронів по російському Ярославлі Зеленський заявив про дії у відповідь на удари РФ

На тлі повідомлень про атаку дронів у російському місті Ярославль президент України Володимир Зеленський заявив, що «українські далекобійні санкції» продовжили діяти у відповідь на російські удари.



«Ярославль, більше ніж 700 кілометрів від державного кордону України. Обʼєкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни. Дякую Збройним Силам України і нашій воєнній розвідці за такий прояв справедливості», – написав він у телеграмі.



Зеленський зазначив, що «українські далекобійні санкції» продовжили діяти у відповідь на російські удари по містах і селах України.



«Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить», – додав він.

На тлі оголошеного російським Міноборони перемир’я у війні проти України у Росії заявили про атаку дронів. Телеграм-канал ASTRА, геолокувавши відео очевидців, пише, що після атаки на Ярославль у ніч на 8 травня горить «НПЗ ПАТ «Славнафта-ЯНОС».

Українські дрони неодноразово атакували цей завод раніше.

Міноборони РФ заявило, що з 00:00 до 07:00 8 травня нібито було знешкоджено 264 українських безпілотних літальних апаратів над територіями Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Калузької, Курської, Липецької, Ростовської, Рязанської, Смоленської, Тульської, Ульяновської, Ярославської областей, Краснодарського краю, Республіки Татарстан, Московського регіону, окупованого Криму та над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



