ISW: Росія, схоже, вдосконалює свої методи когнітивної війни

Росія, схоже, вдосконалює свої методи когнітивної війни, використовуючи підняття прапорів для досягнення інформаційного впливу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики все частіше спостерігають кадри, створені за допомогою штучного інтелекту, які нібито показують, як російські війська піднімають прапори на кількох ділянках лінії фронту останніми днями.

В Інституті вивчення війни зауважують, що російські війська перейшли до тактики інфільтрації влітку 2025 року і відтоді все частіше покладаються на кадри, що показують підняття російського прапора, щоб заявити про просування в районах, де сили РФ проводили інфільтрацію невеликими групами, але не встановили стійких позицій.

«Росія підвищувала складність цих відео протягом останніх кількох місяців, почавши створювати складніші, професійно змонтовані ролики, зняті в різних локаціях, на відміну від попередніх коротких окремих відео. Підвищена складність та використання штучного інтелекту в цих відео свідчать про те, що Кремль бере участь у скоординованій кампанії на підтримку інформаційних зусиль вищого російського військового командування», – йдеться у звіті.

Зокрема, як зауважують аналітики, російські джерела опублікували значну частину відеозаписів, створених штучним інтелектом, у дні, що передували Дню Перемоги 9 травня, можливо, щоб компенсувати невиконання російськими військами термінів просування до 9 травня.

В ISW додають, що Кремль продовжує систематично вести когнітивну війну, щоб посилити російські просування, перебільшуючи заяви про здобутки та місії з інфільтрації, намагаючись зобразити їх як масштабне просування широким фронтом, щоб хибно зобразити лінію фронту як таку, що руйнується, всупереч усім наявним доказам.

Російські війська використовувати підняття прапорів на полі бою для підтвердження своїх нібито просувань. Подібні заяви Генштаб ЗСУ неодноразово заперечував.



