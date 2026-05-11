«Темпи просування Росії на полі бою знижуються». Чому війська РФ топчуться на місці?

Темпи просування армії РФ на фронті помітно знизилися. І це не тимчасова ситуація, а стійкий тренд, що тягнеться з кінця минулого року. Ба більше, у квітні країна-агресор вперше за два з половиною роки втратила більше українських територій ніж окупувала. Чому так відбувається і якою буде цьогорічна літня кампанія РФ на фронті?

«Проїде там, де звичайні авто буксують»

Абсолютним лідером за кількістю атак армії РФ протягом цього року був і залишається Покровський напрямок. В окремі дні на цю ділянку фронту припадало до 50 відсотків усіх штурмів військ країни-агресора.

Після окупації Мирнограда та фактичної окупації Покровська темпи просування російської армії далі на захід різко знизилися. Окупанти так і не змогли швидко просунутися ані в бік Добропілля, ані вглиб Дніпропетровської області.

«Насиченість бойових зіткнень тут, на Покровському напрямку, неймовірно висока. Регулярні, щоденні намагання противника заволодіти новою територією, інфільтруватися, постійні артилерійські обстріли.

Значною мірою зараз посилилися спроби з боку противника перебити логістичні шляхи, шляхи забезпечення наших підрозділів з метою не допустити постачання боєприпасів і провізії» – розповідає «Ультрас», офіцер 152 окремої єгерської бригади, яка тримає оборону на стику Донецької та Дніпропетровської областей західніше Покровська.

Приїжджаємо на позиції бійців, які готуються до логістичного рейду найнебезпечнішими ділянками оборони. Збирають вантаж: харчі, воду, боєкомплект, бензин для генераторів – критично необхідне для піхоти. Доставка саме квадроциклами – ризикована, але вимушена міра.

«Квадроцикл більш маневрений, з нього огляд навкруги кращий, швидше можна спішитися в разі необхідності. Проїде там, де звичайні авто буксують. Пробували ми «посилки» «бронею» завозити, але вона не завжди доїжджає до місця дислокації. Може на міну наскочити, або FPV її вдарить – ти ж, в середині сидячи, їх не побачиш і не почуєш» – пояснює боєць із позивним «Барс», на рахунку якого не один подібний рейд.

«Якщо не буде логістики, піхотинець довго не протягне на позиціях. З дронів ти багато не скинеш за раз. А тут за один рейд можна, наприклад, до 40 пляшок води побратимам розвезти » – зазначає побратим «Барса» Святослав, який безпосередньо керуватиме одним із квадроциклів.

«Стоїш на місці як укопаний і не знаєш, що робити»

Шлях бійців кишить російськими FPV та ударними дронами. Тож учасники рейду на постійному зв'язку з розвідкою, плюс самостійно візуально стежать за ситуацією.

«В дорозі у нас огляд на 360 градусів. Пильнуємо, за будь-якої потенційної загрози – зупиняємось, звертаємось по рації до командного пункту, дізнаємося повітряну обстановку по моніторах, використовуємо пристрій «Чуйка», все це може врятувати життя», – розповідає Святослав.

«Гул FPV добре чутно здалеку. Відразу звертаємо або в посадку, або до будівель. Глушимо квадроцикли, по можливості їх ховаємо. Спостерігаємо, якщо воно поряд – ховаємось, якщо підлітає безпосередньо до нас, несе загрозу життю – збиваємо . Для цього маємо відповідні помпові рушниці» – каже «Барс».

Окрім небезпеки з неба, учасникам логістичної операції треба уважно дивитися під колеса. Випадки мінування території дронами РФ давно стали повсякденністю.

«Були випадки, коли наша техніка підривалася на цих мінах, але люди, на щастя, виживали – це головне» – зазначає Святослав.

І Святослав, і «Барс» неодноразово зустрічалися з ударними та FPV-дронами армії РФ, як то кажуть, віч-на-віч.

«Почули гул, зупинилися, зістрибнули з квадроцикла, зайняли кругову оборону, побачили, що FPV летить на нас, і почали стріляти по ній. Збив. Прямо близько йшла на мене, метрів десь з 40 її прибрав» – згадує «Барс».

«Страшно, коли вони тебе оточують з усіх боків. Особливо «Блискавки». Душа в п’яти йде, стоїш на місці як укопаний і не знаєш, що робити. Але якщо стояти на місці, менше шансів на те, що ти виживеш», – пояснює Святослав.

Йому 25, і він командир роти, але вважає своїм обов’язком особисто очолювати подібні рейди.

« Я більше переживаю за те, щоб хлопці мої були забезпечені. Відкидаю питання, що це небезпечно для мене . В пріоритеті мій особовий склад, який має працювати і бути забезпечений усім необхідним, усім, що я можу надати їм на позиції», – підкреслює Святослав.

«Усім страшно. Тут усім страшно, але воювати треба. Треба боронити свою землю», – резюмує «Барс».

«Блокування використання Росією терміналів Starlink посилило існуючі проблеми в російській армії»

За дослідженнями американського Інститут вивчення війни (ISW), цього року середньомісячні темпи просування армії РФ скоротилися більше ніж удвічі у порівнянні з минулим роком та продовжують знижуватися. У квітні війська країни-агресора втратили контроль над 116 квадратними кілометрами території. Тобто вперше з часу Курської операції Сил оборони Росія втратила більше, ніж окупувала.

«Темпи просування Росії на полі бою неухильно знижуються з листопада 2025 року, оскільки наземні контратаки України, удари України на середній дальності, блокування використання Росією терміналів Starlink в Україні в лютому 2026 року і обмеження доступу до Telegram з боку Кремля посилили існуючі проблеми в російській армії», – пишуть аналітики ISW.

Згідно з дослідженнями, характерна для останніх місяців тактика інфільтрації – просування російської піхоти по дві-три людини вглиб українських позицій – не забезпечує військам РФ стійкого контролю над територіями, куди вдалось зайти.

Такі малі групи Сили оборони виявляють та знищують. Але російська пропаганда подає ці переміщення як безперервне просування Росії на фронті, значно перебільшуючи успіхи країни-агресора.

Одним із чинників уповільнення темпів просування армії РФ взимку-навесні цього року західні аналітики, зокрема, називають найхолоднішу за останні 15 років зиму в Україні та подальший сезон бездоріжжя. Чи вистачить Росії сил на чергову традиційну літню наступальну кампанію – невдовзі побачимо.



