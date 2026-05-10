ISW: сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а ЗСУ навпаки – мають успіхи

Російський президент Володимир Путін не обговорював ситуацію на полі бою в Україні під час святкування Дня Перемоги 9 травня в Москві, а натомість просто заявив, що перемога Росії є неминучою, водночас російські війська не змогли досягти жодного значущого оперативного прогресу за останній рік. Про це йдеться у звіті американського Інститут вивчення війни (ISW).



Аналітики нагадують, що російським військам вдалося захопити Торецьк у серпні 2025 року після 14-місячної кампанії, Сіверськ – протягом 41-місячної кампанії та Покровськ (Міноборони Росії стверджувало, що сили РФ повністю захопили Покровськ на початку грудня 2025 року, Генштаб ЗСУ офіційно не підпдтверджував окупацію міста, а на мапі DeepState місто позначене як окуповане - ред. ) – у січні 2026 року після дворічної кампанії, що призвело до великих втрат росіян у озброєнні та спорядженні, але сили РФ не змогли скористатися захопленням жодного з цих міст для подальшого значного оперативного просування.



В ISW пишуть, що російські війська наразі досягли мінімального прогресу у своєму весняно-літньому наступі 2026 року проти фортечного поясу України, а українські війська навпаки – досягли своїх найбільших успіхів на полі бою взимку та навесні 2026 року з моменту вторгнення України до Курської області у серпні 2024 року, зокрема, повернувши собі більше території, ніж російські війська отримали у квітні 2026 року.

За підрахунками аналітиків, українські війська звільнили значну частину Куп’янська у листопаді 2025 року, звільнили понад 400 квадратних кілометрів на півдні України після серії контратак взимку та навесні 2026 року, а нещодавно звільнили кілька населених пунктів у Запорізькій області.



При цьому, як стверджують в ISW, українські контратаки на півдні України створили каскадні оперативні та стратегічні наслідки для російських військ у їхньому весняно-літньому наступі 2026 року проти «поясу фортець», що змусило Росію вибирати між захистом від українських контратак або розподілом людських ресурсів та сил на пріоритетні сектори лінії фронту.



В Інституті вивчення війни додають, що посилена українська ударна кампанія середньої дальності проти російської логістики, військової техніки та живої сили з початку 2026 року також погіршила здатність сил РФ проводити наступальні операції по всій лінії фронту.



В ISW зазначають, що протягом першого дня перемир’я, яке оголошено з 9 по 11 травня, російські та українські війська продовжували проводити обмежені наступальні операції на фронті. Водночас, як зазначається в звіті, російські війська скористалися перемир’ям для проведення ротації особового складу, підкріплення, передислокації та логістичного забезпечення, ймовірно, з метою підготовки до майбутніх наступальних операцій.

Аналітики констатують, що російські війська неодноразово використовували припинення вогню для перегрупування, проведення ротацій та покращення логістики.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».