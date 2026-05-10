Генштаб ЗСУ: на тлі оголошеного перемир’я на фронті зафіксували майже 150 боїв

На тлі оголошеного триденного перемир’я на фронті протягом минулої доби зафіксували 147 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, вчора противник застосував 7704 дронів-камікадзе та здійснив 2021 обстріл населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.



Найбільше російських атак зафіксували на Покровському напрямку – тут українські захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Білицьке, Никанорівка, Дорожнє, Новоолександрівка, Родинське, Василівка, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Котлине, Гришине та Сергіївка.



На Гуляйпільському напрямку сили РФ здійснили 27 атак у районах Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного, Святопетрівки, Чарівного, Злагоди, Оленокостянтинівки та в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Верхня Терса, Воздвижівка та Староукраїнка.



На Костянтинівському напрямку російських атак було дещо менше – 11 атак біля Іллінівки, Плещіївки, Русиного Яру та в бік Костянтинівки.



Бойові дії меншої інтенсивності також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському та Олександрівському напрямках.



На Оріхівському та Придніпровському напрямках штурмів не було.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Також аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) на початку травня зазначали, що російські війська, які вперше проникли на околиці Костянтинівки наприкінці жовтня 2025 року, досі не досягли значного прогресу в тактичній зоні Костянтинівка-Дружківка.