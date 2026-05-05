ISW: сили РФ не досягли значного прогресу у Костянтинівці

Російські війська, які вперше проникли на околиці Костянтинівки наприкінці жовтня 2025 року, але досі не досягли значного прогресу в тактичній зоні Костянтинівка-Дружківка. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Західні ЗМІ нещодавно повідомили, що бої досягли околиць міста. В ISW заявили про отримання доказів, які дозволяють оцінити, що російські війська проникли на 10,14% Костянтинівки та просунулися лише на 0,7 відсотка її східних околиць.

Аналітики констатують, що російські війська вперше проникли на східні околиці Костянтинівки 24 жовтня 2025 року і не змогли досягти навіть тактично значних успіхів протягом наступних шести місяців, незважаючи на численні перебільшені заяви високопосадовців Росії про нібито успіхи Росії в місті.

В Інституті вивчення війни також звертають увагу, що російські війська здійснили два механізовані штурми поблизу Часового Яру (на північний схід від Костянтинівки) у квітні 2026 року, які не призвели до тактично значних успіхів.

ISW продовжує оцінювати, що пріоритетною метою Росії є захоплення фортечного поясу, включаючи Костянтинівку, але російське військове командування, схоже, обирає посилення на Покровському напрямку.

Частина Донбасу, що лишається під контролем українських сил, – це «пояс фортець». За визначенням Інститут вивчення війни (ISW), це мережа фортифікаційних споруд на півночі Донбасу довжиною у 50 кілометрів, наріжними точками яких є чотири великих міста. Фактично це одна велика агломерація, що лежить по обидва боки траси Н-20. Йдеться про такі міста – Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ.