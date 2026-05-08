РФ зосередила близько 106 тисяч військових на Покровському напрямку – Сирський про ситуацію на фронті

Ситуація на лінії бойового зіткнення «залишається складною», заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 8 травня.

Він зазначив, що російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту та здійснює перегрупування військ:

«Найбільш напруженим нині є Покровський напрямок, де російський агресор зосередив близько 106 тисяч особового складу. Також високою залишається активність ворога на Очеретинському, Олександрівському, Куп’янському, Костянтинівському напрямках та на ділянках вздовж державного кордону з РФ».

За словами головнокомандувача, Сили оборони продовжують утримувати рубежі та в разі сприятливих умов вдаються до активних дій. Він також зазначив, що ЗСУ, попри постійний тиск, продовжують виконувати завдання на території Росії: «наша присутність у Курській області зберігається».





«Запорука успіху – саме в активній обороні та ініціативі на полі бою. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат. Щодня російська армія втрачає не менш як тисячу військовослужбовців убитими та пораненими», – заявив Сирський за підсумками наради щодо діяльності Збройних Сил у квітні.

Він повідомив, зокрема, про ураження 84 цілей в глибині російської території засобами Deep Strike. Також протягом попереднього місяця зросли обсяги міжнародної військово-технічної допомоги, хоча визначальними Сирський називає власні спроможності України насамперед у ремонті та відновленні техніки.

Головнокомандувач додав, що окрему увагу командування приділяє питанням мобілізації та рекрутингу.

«Працюємо над реалізацією ініціативи Президента України щодо поступового переходу війська від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування. За підсумками наради визначив завдання підготувати конкретні пропозиції Генерального штабу щодо нових форматів контрактної служби», – повідомив він.

Сирський нагадав про рішення щодо обов’язкової заміни військовослужбовців на передових позиціях – за його словами, відповідна інструкція вже розроблена та підписана, вона передбачає заміну військових не пізніше ніж через два місяці перебування, з додатковим місяцем на ротацію.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільні, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.