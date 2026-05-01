Зеленський повідомив про початок реформи армії – вона має стартувати в червні

Українське командування розпочинає реформу армії, повідомив президент Володимир Зеленський 1 травня. За його словами, ключові напрямки реформи погодили в квітні – військове командування та уряд «визначили формулу змін».

«Зараз, у травні, відбудеться погодження всіх ключових деталей. У червні реформа стартує, і вже в червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України», – заявив він.

Зеленський назвав основні напрямки реформи. Зокрема, поставлене завдання «відчутно збільшити грошове забезпечення» за принципом справедливості. На збільшення виплат мають впливати бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід і ефективність військового.





Мінімальний рівень, за словами Зеленського, має бути щонайменше 30 тисяч гривень для тилових посад, для бойових позицій – більше в рази.

«Друге: особлива увага – піхотинцям. Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає. Доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для наших піхотинців із виплатами в рамках 250–400 тисяч гривень у залежності від виконання бойових завдань», – повідомив голова держави.

Він також анонсував зміну підходів до комплектації підрозділів особовим складом та управління людьми. За словами Зеленського, він доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб через розширення контрактної складової забезпечити визначені терміни служби.

Це також має дозволити поетапне звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі «чітких часових критеріїв».

«Доручив військовому командуванню та міністру оборони України обговорити реалізацію реформи з нашими бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи. На наступний тиждень очікую доповідь по конкретних кроках у реалізації реформи, зокрема щодо графіка підвищених виплат, починаючи з червня, та системи оновлених контрактів», – додав президент.

Днями головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що підписав наказ про обов’язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї.