Сирський наказав перевірити організацію забезпечення бійців на передньому краї – Генштаб

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський наказав командувачам угруповань і командирам корпусів до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї оборони, повідомив 25 квітня Генштаб Збройних сил України.

Крім того, за повідомленням, Сирський доручив «вжити всіх заходів для забезпечення засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами й іншим обладнанням».

24 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про кадрові зміни в командуванні 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує бойові завдання з оборони Куп’янська, а також 10-го армійського корпусу після повідомлень про погане забезпечення бійців на позиціях на Харківському напрямку.

«З метою виправлення ситуації прийнято низку кадрових рішень. Зокрема, усунуто з посади командира 14 ОМБр, звільнено з посади і призначено з пониженням командира 10-го армійського корпусу. Командиром 14-ї ОМБр призначено полковника Тараса Максімова, а 10-й армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов», – додали в командуванні.

За повідомленням, за результатами виявлених порушень комплексна комісія Сухопутних військ проводить розслідування.

Перед тим зі слів родичів стало відомо про складну ситуацію із забезпеченням бійців 14-ї бригади, які перебувають на Харківському напрямку. За повідомленнями, на їхніх позиціях систематично немає їжі й води.

В Офісі військового омбудсмана повідомили, що про критичну ситуацію із забезпеченням військових 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знали ще до публічного розголосу, зі свого боку офіс вживав «всіх можливих заходів».

Військова омбудсманка Ольга Решетилова у коментарі Радіо Свобода зазначила, що на той момент про проблеми знало командування і вже ухвалило рішення про зміну командира, але в майбутньому також необхідно вивчити ситуацію, щоб це не повторилося на інших ділянках фронту.