Офіс військового омбудсмана про провал з забезпеченням у 14-й бригаді: втрутилися, коли «ситуація вже справді стала критичною»

Решетилова наголосила, що проблема поганого забезпечення провізії на такі позиції виходить за межі одного підрозділу, це є наслідок несвоєчасного або неправильного рішення щодо відведення чи ротації військових
Решетилова наголосила, що проблема поганого забезпечення провізії на такі позиції виходить за межі одного підрозділу, це є наслідок несвоєчасного або неправильного рішення щодо відведення чи ротації військових

Про критичну ситуацію із забезпеченням військових 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Офісу військового омбудсмана було відомо ще до публічного розголосу, зі свого боку офіс вживав «всіх можливих заходів». Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила військова омбудсманка Ольга Решетилова.

За її словами, на той момент про проблеми знало командування і вже ухвалило рішення про зміну командира, але в майбутньому також необхідно вивчити ситуацію, щоб це не повторилось на інших ділянках фронту.


«Критична точка була десь значно раніше. І це потребує вивчення, в тому числі і документів, донесень. Хто доповідав, кому доповідав, чому не було ухвалено рішення відповідне, чому так сталося, що ці військовослужбовці опинилися взагалі ізольованими», – зазначає вона.

Решетилова сказала, що і Офіс військового омбудсмана, і командування втрутилися «в тій точці, коли ситуація вже справді стала критичною».

«Тут проблема навіть не цього конкретного підрозділу, а загалом проблема прийняття вчасного рішення про відведення або виведення військовослужбовців з позицій. Це проблема не тільки цієї ділянки фронту. І ось ці всі довготривалі перебування на позиціях, про які ми зараз часто чуємо і бачимо, це все наслідок є дуже часто невчасного або неправильного прийнятого рішення про відведення, виведення вирівняної лінії фронту», – сказала вона.

У відповідь на запитання про те, чи відомо Офісу про подібні випадки в інших бригадах Ольга Решетилова відповіла, що саме про довготривалу відсутність логістики і забезпечення їжею невідомо, але відомі випадки про довготривале перебування на позиціях.

«Наприклад, вчора командир одного з підрозділів повідомив нам, що йому вдалося провести ротацію військовослужбовця, який перебував на позиції 502 дні», – додала вона у розмові із журналістами Радіо Свобода.

Водночас військова омбудсман закликала обережно поширювати інформацію про такі випадки, адже це може нашкодити військовослужбовцям, які опинились відрізані від логістики.

«Противник розуміє нашу реакцію і намагається ще більше тиснути на цій ділянці. Тому я би закликала всіх максимально бути обережними з поширенням інформації, розуміючи, що ці люди зараз там і наша задача – зберегти їхні життя», – наголосила вона.

Генштаб ЗСУ 24 квітня повідомив про кадрові зміни в командуванні 14-ї окремої механізованої бригади, яка виконує бойові завдання з оборони Куп’янська, а також 10-го армійського корпусу після повідомлень про погане забезпечення бійців на позиціях на Харківському напрямку.

У Генштабі зазначили, що попереднє командування 14-ї бригади приховувався реальний стан справ, було втрачено певну кількість позицій і допущено низку прорахунків щодо забезпечення військових, зокрема, була проблема з постачанням продовольства на одну з позицій бригади.

В Угрупованні Об’єднаних сил також заявили, що проблеми з логістикою та умовами на позиціях виникли не вчора – це наслідок тривалих управлінських рішень на рівні корпусу та його взаємодії з підрозділами, назвавши цю ситуацію
«жахливим управлінським соромом».

Зазначається, що після публічного розголосу проблем із забезпеченням у 14-й бригаді та публікації фото виснажених голодом бійців командування Угруповання об’єднаних сил «одразу розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 корпусу».

Родичі військовослужбовців 14 омбр оприлюднили фото бійців, колаж
Родичі військовослужбовців 14 омбр оприлюднили фото бійців, колаж

Напередодні зі слів родичів стало відомо про складну ситуацію з забезпеченням бійців 14-ї бригади, які перебувають на Харківському напрямку. За повідомленнями, на їхніх позиціях систематично немає їжі й води.

