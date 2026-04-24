Офіс військового омбудсмана про провал з забезпеченням у 14-й бригаді: втрутилися, коли «ситуація вже справді стала критичною»

Про критичну ситуацію із забезпеченням військових 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Офісу військового омбудсмана було відомо ще до публічного розголосу, зі свого боку офіс вживав «всіх можливих заходів». Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила військова омбудсманка Ольга Решетилова.



За її словами, на той момент про проблеми знало командування і вже ухвалило рішення про зміну командира, але в майбутньому також необхідно вивчити ситуацію, щоб це не повторилось на інших ділянках фронту.





«Критична точка була десь значно раніше. І це потребує вивчення, в тому числі і документів, донесень. Хто доповідав, кому доповідав, чому не було ухвалено рішення відповідне, чому так сталося, що ці військовослужбовці опинилися взагалі ізольованими», – зазначає вона.

Решетилова сказала, що і Офіс військового омбудсмана, і командування втрутилися «в тій точці, коли ситуація вже справді стала критичною».

«Тут проблема навіть не цього конкретного підрозділу, а загалом проблема прийняття вчасного рішення про відведення або виведення військовослужбовців з позицій. Це проблема не тільки цієї ділянки фронту. І ось ці всі довготривалі перебування на позиціях, про які ми зараз часто чуємо і бачимо, це все наслідок є дуже часто невчасного або неправильного прийнятого рішення про відведення, виведення вирівняної лінії фронту», – сказала вона.

У відповідь на запитання про те, чи відомо Офісу про подібні випадки в інших бригадах Ольга Решетилова відповіла, що саме про довготривалу відсутність логістики і забезпечення їжею невідомо, але відомі випадки про довготривале перебування на позиціях.

«Наприклад, вчора командир одного з підрозділів повідомив нам, що йому вдалося провести ротацію військовослужбовця, який перебував на позиції 502 дні», – додала вона у розмові із журналістами Радіо Свобода.



Водночас військова омбудсман закликала обережно поширювати інформацію про такі випадки, адже це може нашкодити військовослужбовцям, які опинились відрізані від логістики.

«Противник розуміє нашу реакцію і намагається ще більше тиснути на цій ділянці. Тому я би закликала всіх максимально бути обережними з поширенням інформації, розуміючи, що ці люди зараз там і наша задача – зберегти їхні життя», – наголосила вона.

Генштаб ЗСУ 24 квітня повідомив про кадрові зміни в командуванні 14-ї окремої механізованої бригади, яка виконує бойові завдання з оборони Куп’янська, а також 10-го армійського корпусу після повідомлень про погане забезпечення бійців на позиціях на Харківському напрямку.

У Генштабі зазначили, що попереднє командування 14-ї бригади приховувався реальний стан справ, було втрачено певну кількість позицій і допущено низку прорахунків щодо забезпечення військових, зокрема, була проблема з постачанням продовольства на одну з позицій бригади.

В Угрупованні Об’єднаних сил також заявили, що проблеми з логістикою та умовами на позиціях виникли не вчора – це наслідок тривалих управлінських рішень на рівні корпусу та його взаємодії з підрозділами, назвавши цю ситуацію

«жахливим управлінським соромом».

Зазначається, що після публічного розголосу проблем із забезпеченням у 14-й бригаді та публікації фото виснажених голодом бійців командування Угруповання об’єднаних сил «одразу розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 корпусу».

Напередодні зі слів родичів стало відомо про складну ситуацію з забезпеченням бійців 14-ї бригади, які перебувають на Харківському напрямку. За повідомленнями, на їхніх позиціях систематично немає їжі й води.