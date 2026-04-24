14-та бригада. Виснажені й голодні бійці: родичі розкривають нові деталі

Родичі військових 14-ї бригади розповідають про голод на позиціях: за їхніми словами, це триває місяцями.

Світлини виснажених бійців викликали резонанс.

Генштаб заявив про розслідування і кадрові ротації.

Систематичні авіаційні й ракетні російські удари по переправах через річку Оскіл ускладнили логістику забезпечення підрозділів Сил оборони біля Куп’янська Харківської області, розповіли в Генштабі.

Згодом 14-та бригада показала бійців, яким вже доставили їжу.

У Офісі військового омбудсмана про скандал із забезпеченням у 14-й бригаді знають.

Про критичну ситуацію із забезпеченням військових 14-ї бригади ЗСУ у Офісі військового омбудсмана знали ще до публічного розголосу, півтора тижні тому. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила Ольга Решетилова, уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

За її словами, на той момент про проблеми знало командування і вже ухвалило рішення про зміну командира. Але в майбутньому також необхідно вивчити ситуацію, щоб не повторити це на інших ділянках фронту. «Критична точка була десь значно раніше. І це потребує вивчення, в тому числі і документів, донесень. Хто доповідав, кому доповідав, чому не було прийнято рішення відповідне, чому, так сталося, що ці військовослужбовці опинилися взагалі ізольованими», – зазначає вона.

Решетилова наголосила, що проблема поганого забезпечення провізії на такі позиції виходить за межі одного підрозділу, і виникають вони через несвоєчасні або неправильні рішення щодо відведення чи ротації військових. У відповідь на запитання про те, чи відомо Офісу про подібні випадки у інших бригадах, Ольга Решетилова відповіла, що саме про довготривалу відсутність логістики і забезпечення їжею невідомо. Але відомі випадки про довготривале перебування на позиціях. «Наприклад, вчора командир одного з підрозділів повідомив нам, що йому вдалося провести ротацію військовослужбовця, який перебував на позиції 502 дні», – додала вона у розмові із журналістами Радіо Свобода.

Водночас військова омбудсман закликала обережно поширювати інформацію про такі випадки, адже це може нашкодити військовослужбовцям, які опинились відрізані від логістики. «Противник розуміє нашу реакцію і намагається ще більше тиснути на цій ділянці. Тому я би закликала всіх максимально бути обережними з поширенням інформації, розуміючи, що ці люди зараз там і наша задача – зберегти їхні життя», – наголосила вона.

24 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про кадрові зміни в командуванні 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує бойові завдання з оборони Куп’янська, а також 10-го армійського корпусу після повідомлень про погане забезпечення бійців на позиціях на Харківському напрямку.

«З метою виправлення ситуації прийнято низку кадрових рішень. Зокрема, усунуто з посади командира 14 ОМБр, звільнено з посади і призначено з пониженням командира 10-го армійського корпусу. Командиром 14-ї ОМБр призначено полковника Тараса Максімова, а 10-й армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов», – додали в командуванні.

За повідомленням, за результатами виявлених порушень комплексна комісія Сухопутних військ проводить розслідування.

Родичі військовослужбовців 14 омбр оприлюднили фото бійців, колаж
Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив командувачу угруповання об’єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому, в чиєму підпорядкуванні перебуває 10-ий армійській корпус, провести перевірку всебічного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї.

«Слід зазначити, що нещодавно на позицію військовослужбовців 14 ОМБр доставлено черговий вантаж з продовольством. За наявності сприятливих умов, буде здійснена негайна евакуація наших воїнів», – кажуть у командуванні.

Напередодні зі слів родичів стало відомо про складну ситуацію із забезпеченням бійців 14-ї бригади, які перебувають на Харківському напрямку. За повідомленнями, на їхніх позиціях систематично немає їжі та води.

