Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військових на передовій

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що підписав наказ про обов’язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї.

«Командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до двох місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій і наявних сил і засобів», – написав Сирський у соцмережах.

Він додав що наказ визначає як обов’язкові вимоги проходження медичного огляду й надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення (поповнення запасів) боєприпасами і продовольством військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на позиціях.

«Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення – невідворотна відповідальність, відповідно до чинного законодавства і статутів ЗСУ. Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї», – зазначив Сирський.

Днями командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади Руслан Габінет в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що військові змушені тримати позиції сотні днів без ротації через брак особового складу і масове застосування БпЛА, які забезпечують постійний контроль поля бою.

За даними дослідження Офісу військового омбудсмана, після приблизно 40 днів на позиції у військових суттєво знижується мотивація до виживання, тому таке тривале перебування на передовій не можна вважати ефективним, заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв’ю «Українській правді».

На тлі повідомлень про проблеми із забезпеченням у 14-й бригаді у коментарі для Радіо Свобода Решетилова зазначила, що Офісу військового омбудсмана відомо про випадки довготривалого перебування на позиціях.

«Наприклад, вчора (23 квітня - ред.) командир одного з підрозділів повідомив нам, що йому вдалося провести ротацію військовослужбовця, який перебував на позиції 502 дні», – розповіла вона у розмові із журналістами Радіо Свобода.