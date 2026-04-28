Командир 5-ї ОВМБР пояснив, чому бійці перебувають по 100-200 днів на позиціях без ротації

Військові змушені тримати позиції сотні днів без ротації через брак особового складу та масове застосування БПЛА, які забезпечують постійний контроль поля бою. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади Руслан Габінет.

«Брак особового складу – перше. Друге – технологічний розвиток ведення війни давно створив явище прозорості поля бою. У нас значно менше штурмових дій відбувається під час ясної погоди, тому що ми все бачимо, і противник усе бачить. Основне ураження, яке ми завдаємо і яке завдає противник, – це застосування безпілотних ударних комплексів різного типу. Це головна зброя. Навіть артилерія вже відходить на інший план. Увесь особовий склад змушений іти або в піхоту, або в підрозділи БПЛА – це основні напрямки, які ми зараз розвиваємо», – каже Габінет.

Саме через нестачу особового складу новоприбулих військових насамперед залучають до заміни тих, хто найдовше перебуває на позиціях, каже командир. За його словами, така ситуація безпосередньо впливає на можливості бригади виконувати завдання на фронті.

«Це призводить до того, що противник може нарощувати свої наступальні зусилля: він закріплюється на одних ділянках, рухається далі, закидає особовим складом наші позиції і просувається вперед. Ми не можемо виставити додаткові позиції або провести, умовно, наступальні дії, щоб зайняти ще кілька рубежів. Це потребує людей – тих, хто це виконуватиме. Але ми не можемо цього зробити, поки на головному рубежі люди стоять по 200 і більше днів», – каже Габінет.

Це виснажує піхотинця і знижує його стійкість у бою, каже командир. Водночас додає, що після ротації бійцям надають допомогу: з ними працюють психологи, їх направляють у реабілітаційні центри. На уточнювальне запитання, чи не йдуть ці бійці у СЗЧ, відповів:

«Є такі, що йдуть, є такі, що звільняються за станом здоров’я, тому що це дуже велике і серйозне навантаження. Але основна маса залишається»

За даними дослідження Офісу військового омбудсмана, після приблизно 40 днів на позиції у військових суттєво знижується мотивація до виживання, тому таке тривале перебування на передовій не можна вважати ефективним, заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв’ю «Українській правді». Вона також нагадала, що згідно з наказом головкома, максимальне перебування військовослужбовця на позиції становить 15 днів.

На тлі повідомлень про проблеми із забезпеченням у 14-й бригаді у коментарі для Радіо Свобода Решетилова зазначила, що Офісу військового омбудсмана відомо про випадки довготривалого перебування на позиціях.

«Наприклад, вчора (23 квітня - ред.) командир одного з підрозділів повідомив нам, що йому вдалося провести ротацію військовослужбовця, який перебував на позиції 502 дні», – розповіла вона у розмові із журналістами Радіо Свобода.



