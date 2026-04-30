Волошин: армія Росії намагається перехопити ініціативу на Олександрівському напрямку

Ситуація на південних ділянках фронту «доволі непроста», але без різких змін в обстановці, розповів в ефірі телемарафону 30 квітня речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

«Ми вже приблизно десь два тижні фіксуємо таку ж кількість бойових зіткнень, це близько 35-40 боєзіткнень на добу. З них найбільше – це на Гуляйпільському напрямку, це 2,5 десятки за минулу добу», – сказав він.

За словами речника, російські загарбники намагаються просунутися на південь і захід, а також на північ від Гуляйполя. На цьому напрямку, уточнив він, метою армії РФ є просуватися якнайдалі до Запоріжжя. Водночас вже протягом близько двох місяців російські війська там фактично не мають успіхів, «просувань дуже мало».





На Олександрівському напрямку, за даними речника, протягом попередньої доби було шість бойових зіткнень:

«Тут ворог прагне перехопити тактичну ініціативу, адже тут Сили оборони України доволі непогано проводять пошуково-ударні й контратакувальні дії. Тобто намагаємось звільнити від ворога, відновити контроль над деякими населеними пунктами, обрізаємо «сіру зону» і заходимо в певні населені пункти, намагаємось їх утримати. Тобто ворог поки що тут на деяких ділянках намагається навіть перейти в оборону».

Дещо менш активним є Оріхівський напрямок, водночас там фіксуються спроби російських військ просунутися біля Новоандріївки в напрямку Оріхова.

Також небезпечною ділянкою фронту Волошин назвав район Степногірська, Плавнів і Приморського на Запоріжжі. Хоча там не було бойових зіткнень протягом попередньої доби, речник розповів, що там Сили оборони намагаються перехопити тактичну ініціативу, «звільнити певні позиції, відсунути ворога».

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.