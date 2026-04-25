Командування: Сили оборони вразили російські склади і командно-спостережні пункти

Упродовж 24 квітня та у ніч на 25 квітня підрозділи Сил оборони України уразили склад боєприпасів сил РФ у районі Білолуцька на Луганщині, йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

За даними командування, були уражені також склади матеріально-технічних засобів у районах населених пунктів Бойківське на Донеччині і Нововасилівка та Гуляйполе Запорізької області.

«Також уражено низку командно-спостережних пунктів противника у районах населених пунктів Святотроїцьке Запорізької області, Новопетриківка Донецької області, Лисичанськ на Луганщині та Тьоткіно (Курська обл., РФ). Серед іншого уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе та Залізничне Запорізької області», – зазначили у Генштабі.

Крім того, за інформацією ЗСУ, Сили оборони били по районах зосередження живої сили противника у районах Сопича (Сумська обл.), Солонців (Луганська обл.), Родинського і Костянтинівки (Донецька обл.) та декількох інших населених пунктів.

Влада РФ наразі дане повідомлення Генштабу ЗСУ публічно не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



