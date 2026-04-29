Від страху до побутових проблем: командир 5 ОВМБр назвав причини СЗЧ

Найбільше випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) трапляється серед військових, які щойно прибули з центрів комплектування. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади Руслан Габінет.

За його словами, частина новачків залишає підрозділи вже в перші дні служби – передусім через страх невідомості та різку зміну життєвих обставин.

«Найбільше СЗЧ у моїй бригаді – серед тих військовослужбовців, які надходять із РТЦК та СП. Вони йдуть у СЗЧ в перші дні після прибуття до бригади. Це страх невідомості. Є люди, яких настільки вирвали з їхнього звичного життя, що в них не залишається іншого варіанту, як піти в СЗЧ. Наприклад, можна прочитати про випадки, коли забрали самотнього чоловіка, у якого дитина залишилась вдома сама. Що він буде робити? Звісно, він піде в СЗЧ», – каже Габінет.

Ще одна причина, каже комбриг, полягає у тому, що командирам часто не вистачає досвіду і вміння працювати з людьми. За його словами, важливо, щоб вони вчасно помічали зміни у стані військовослужбовців і надавали необхідну підтримку

«Людям потрібно допомагати вирішувати їхні проблеми, вони не мають почуватися кинутими. Я говорю не лише про ветеранів. Є воїни, які вже в підрозділах, і в них трапляються життєві проблеми: хтось не може одразу про це сказати, не знає, з ким поділитися. Дружина пішла, забрала дітей, або хтось із близьких помер – і людина імпульсивно ухвалює рішення піти в СЗЧ», – сказав командир.

Також командир зазначив, що частина військовослужбовців, які самовільно залишили підрозділи, згодом усвідомлюють свою помилку і намагаються повернутися.

«Є й такі випадки, коли люди йдуть у СЗЧ, але потім розуміють, що зробили помилку, телефонують і просять повернутися. У мене були такі ситуації: боєць пішов у СЗЧ, а через тиждень пише, вибачається і просить дозволу повернутися, розуміючи, що помилився», – додав він.

Водночас командир розповів, що за останній рік у бригаді вдалося скоротити кількість випадків СЗЧ щонайменше у чотири рази. Цього вдалося досягти, зокрема, завдяки заміні частини командирів і посадових осіб.

«Ми замінили ряд командирів, замінили низку інших посадових осіб. Кожен воїн, який у нас є – і ті, що в інших бригадах, і в моїй бригаді – це, по суті, одні й ті ж люди, ті ж цивільні працівники, вирвані з цивільного життя, які потрапили у військо на певний напрямок. Успішність виконання ними бойових завдань і їхня живучість значною мірою залежать від роботи командирів. Люди почали розуміти, що від них хочуть», – підсумував Габінет.

У січні Михайло Федоров перед затвердженням його на посаді міністра оборони заявив, що наразі у розшуку перебувають два мільйони громадян, 200 тисяч – у СЗЧ.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що за час повномасштабної війни в Україні порушили майже 300 тисяч справ за СЗЧ і дезертирство. Найбільше справ відкрили упродовж 2025 року.

У березні проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії писав, що військовослужбовці, які готові повернутися на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ), дедалі рідше це роблять через відсутність можливості обрати підрозділ, куди вони хочуть потрапити. Без права вибору насамперед не хочуть повертатися вмотивовані люди з досвідом, йдеться в матеріалі.

За словами рекрутерів, раніше підрозділи могли самі працювати з такими людьми – мотивувати їх і гарантувати службу в конкретній бригаді чи на визначеній посаді. Однак від грудня 2025 року діє розпорядження головнокомандувача ЗСУ – не брати до уваги рекомендаційні листи від підрозділів. Розподіл людей, які повертаються після самовільного залишення частини, відбувається за «квотою» Генштабу, і можливість обирати місце служби фактично відсутня. Це позначається на рекрутингу, пишуть Донбас Реалії.