Військові неохоче повертаються із СЗЧ через неможливість обрати підрозділ –  рекрутер

Військовослужбовці, які готові повернутися на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ), дедалі рідше це роблять через відсутність можливості обрати підрозділ, куди вони хочуть потрапити. Без права вибору насамперед не хочуть повертатися вмотивовані люди з досвідом, розповів проєкту Донбас Реалії рекрутер одного з бойових підрозділів.

«Люди не бажають повертатися, тому що немає прозорості, немає чітких правил, немає права вибору. Людина, наприклад, фахівець, має досвід роботи з наземними роботизованими комплексами… А тепер він не може потрапити туди, куди він хоче і де може застосувати свої знання, тому що приймуть рішення за нього, куди його розподілять», – відзначив фахівець.

За словами рекрутерів, раніше підрозділи могли самі працювати з такими людьми – мотивувати їх і гарантувати службу в конкретній бригаді чи на визначеній посаді. Однак від грудня 2025 року діє розпорядження головнокомандувача ЗСУ – не брати до уваги рекомендаційні листи від підрозділів. Розподіл людей, які повертаються після самовільного залишення частини, відбувається за «квотою» Генштабу, і можливість обирати місце служби фактично відсутня. Це позначається на рекрутингу.

«На сьогодні держава не враховує повернення людини з СЗЧ як рекрутинг. Ми як рекрутинг працюємо над цим – вкладаємось у рекламу, роз’яснення, проводимо інтерв’ю, заходи різноманітні, щоб повернути людину з СЗЧ. А Генштаб не враховує це як рекрутинг», – констатує представник одного з бойових підрозділів.

Такий підхід Генштабу покликаний зупинити самовільне залишення частини заради переведення, вважають військові, з якими спілкувалися Донбас Реалії. Цим способом змінити підрозділ дійсно активно користувалися військовослужбовці – оскільки переведення часто не працюють.

Водночас частина підрозділів украй рідко отримує поповнення з числа тих, хто повертається після СЗЧ. Рекрутери пояснюють, що деякі бойові бригади, які тримають гарячі напрямки, отримують дозвіл поповнитися в батальйонах резерву обмеженою кількістю людей. Підрозділи, які не мають можливості поповнюватись через цей механізм, переважно рекрутують людей із СЗЧ довгим шляхом – через суд, який дозволяє потрапити до бажаної частини, але це забирає значно більше часу (від двох до п’яти місяців).

Як зазначають співрозмовники Донбас Реалії, неможливість обирати підрозділ демотивує тих, хто хотів би повернутися до війська, і водночас ускладнює поповнення підрозділів. Якщо не змінити підхід, кількість охочих повертатися із СЗЧ залишатиметься низькою, вважають вони.

2 березня міністр оборони Михайло Федоров заявив про початок аудиту втрат України на полі бою, який «допоможе виявити ключові проблеми й ухвалювати управлінські рішення для їхнього системного вирішення».

У січні Михайло Федоров перед затвердженням його на посаді міністра оборони заявив, що наразі у розшуку перебувають два мільйони громадян, 200 тисяч – у СЗЧ.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що за час повномасштабної війни в Україні порушили майже 300 тисяч справ за СЗЧ і дезертирство. Найбільше справ відкрили упродовж 2025 року.

