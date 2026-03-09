Що Федоров знайде у «бригадах Сирського»?

Аудит втрат

Міністр оборони України Михайло Федоров запроваджує аудит втрат на полі бою.

«Аудит допоможе виявити ключові проблеми й ухвалювати управлінські рішення для їх системного вирішення. Людський капітал – найвища цінність. Ми будемо боротися за життя кожного воїна», – зазначив Федоров.

Крім того, за підсумками зустрічей з командирами корпусів й угруповань, комбригами, керівниками військових адміністрацій він повідомив, що йде робота і над іншими рішеннями з метою посилити оборону й «системно підготуватися до весни». Зокрема, за словами міністра, йдеться про забезпечення бригад дронами і масштабування наземних роботизованих комплексів.

Що він може показати?

Що про це кажуть в армії?

Про що свідчать втрати в ЗСУ?

Українська влада тривалий час не озвучувала втрат серед військових внаслідок війни з Росією, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. І додав, що є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти». Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.

«Це друшляк, а не мобілізація», – сказав в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») військовослужбовець 13-ї бригади НГУ «Хартія» Юрій Бутусов про вирішення проблеми «бусифікації». Таке завдання раніше президент Володимир Зеленський ставив перед міністром оборони Михайлом Федоровим. За переконанням Юрія Бутусова, проблема не скільки в «бусифікації», скільки у тому, що за мобілізацію немає відповідальної особи в державі. Також серед проблем він називає відсутність системної підготовки новомобілізованих до служби. Завдання Михайла Федорова – це змінити, каже Бутусов:

«У нас система мобілізації фрагментована. Великі втрати людей на всіх ділянках (етапах мобілізації - ред.) і немає відповідального за результат однієї структури, яка відповідає не просто за те, що людину десь хтось зловив на вулиці, а за те, що людина доставляється на поповнення в бойову частину, бойовий підрозділ. Ось за це у нас відповідальних нема».

Штурмові підрозділи головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського: чи правда, що підрозділи отримують найбільше поповнення й несуть дуже високі втрати, як стверджує воєнна журналістка Анна Калюжна?

Про що свідчать ці втрати і така стратегія?

«Нові пропозиції від нової команди»

Що відомо про раніше анонсовані нові контракти ЗСУ?

Нові контракти для ЗСУ Верховна Рада України зможе розглянути законопроєкт щодо нових контрактів у Силах оборони України орієнтовно наприкінці січня або на початку лютого, говорила в етері Радіо Свобода народна депутатка від «Європейської солідарності», членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз. Але досі не розглядала.

Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради проєкт закону, що впроваджує нові контракти для військових, де, серед іншого, встановлені «гарантовані чіткі терміни служби та підвищення виплат». За словами тодішнього міністра оборони Дениса Шмигаля, контракт пропонується для солдатів, сержантів і офіцерів всіх Сил безпеки та оборони: ЗСУ, нацгвардії, прикордонників.

Термін контрактів – від одного до п’яти років. Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років. Нові контракти, за словами Шмигаля, зможуть укласти ті громадяни, які перебувають в запасі, а також резервісти і мобілізовані військовослужбовці. Військовослужбовці, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти його на нових умовах.

У Міністерстві оборони в листопаді минулого року повідомили, що за дорученням президента розпочали підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців і відповідні зміни до законодавства.

У лютому Міноборони повідомило про запуск проєкту «Контракт 18-24», який передбачає укладання добровольцями віком 18-24 роки річного контракту на 1 мільйон гривень. Законодавство України передбачає мобілізацію військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років.

У жовтні член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський повідомив, що щомісяця на військову службу прибувають близько 30 тисяч громадян України: як за мобілізацією, так і через систему рекрутингу. влада анонсувала ще наприкінці минулого року. Йдеться про запровадження контрактів терміном від одного до п’яти років. Для військовослужбовців, які підписують контракт на два-п’ять років, передбачається річна відстрочка від мобілізації після завершення служби.

У чому причина зволікання і коли вони будуть?

Вирішення проблем мобілізації, СЗЧ – які готуються зміни і що відомо?

Коли нові контракти розглядатиме Верховна Рада?

І які нововведення плануються в межах мобілізації?

Нових контрактів та підвищення зарплати для військових поки не буде, міністр Федоров готує свої пропозиції. Про це в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») розповіла народна депутатка від «Голосу», представниця комітету з нацбезпеки оборони та розвідки Соломія Бобровська:

«Ідея Шмигаля (колишній міністр оборони – ред.) з таким підходом до контрактів, термінів служби і виплат, вона обнуляється. Тобто це будуть повністю нові пропозиції від нової команди. Наразі вони не готові ані до презентації народним депутатам, ані до презентації суспільству, війську».

За словами Бобровської, обіцяного підвищення мінімальної зарплати військових до 50-60 тисяч теж не буде, гроші на це поки не знайшли.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода :