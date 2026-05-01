Чому Україна починає експорт зброї на п’ятому році великої війни та що саме потрапить у продаж

На п’ятий рік повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський заявив про готовність продавати на експорт деякі види зброї, які виробляє країна. За його словами, профіцит виробничих спроможностей за деякими видами озброєння сягає 50%.

Впродовж останніх кількох місяців Україна у відповідь на військову агресію Москви обстрілює російську енергетичну інфраструктуру, яка розташована все далі вглиб країни. За останні два тижні лише в Самарській області про загрозу атаки українських безпілотників оголошували сім разів. Дрони ЗСУ долетіли також до Оренбурзької та Новгородської областей, до Пермського та Краснодарського країв. Минулими вихідними – вперше за весь час війни – під атакою опинилися Єкатеринбург і Челябінськ. Від кордонів України до Уралу – близько 1800 км.

Голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО і заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Єгор Чернєв розповів телевізійній та онлайн-мережі «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії), що країна готується експортувати зброю, яка буде в профіциті, але не буде повністю йти на потреби української армії.

«Завдяки державним замовленням у нас зросла кількість компаній, які можуть виробляти різні види дронів, – уже понад 500. І зрозуміло, що все законтрактувати наша армія не може. Водночас досить логічним було б займати тими нішами, які зараз ще не зайняті на інших світових ринках, нашими і РЕБами, і дронами. Ракетами навряд чи, ракети якраз контрактуються [армією] на всі 100%. А ось дрони різного штибу, РЕБи і навіть артилерійські системи, я думаю, зараз уже певною мірою стають профіцитними», – сказав Чернєв.

Він також припустив, що Україна може в майбутньому експортувати артилерійські системи, зокрема 155-го калібру: « На сьогодні Україна виробляє в кілька разів більше артилерійських систем, ніж уся Європа разом ».

У квітні Європейський Союз розблокував кредит для України в розмірі 90 мільярдів євро. Зеленський раніше зазначав, що Україна розраховує отримати перший транш до кінця травня – початку червня. Кошти підуть на армію, виробництво зброї та підтримку громадян. За словами Чернєва, цей кредит не лише допоможе закрити потреби армії, а й стане важливою інвестицією для експортного виробництва озброєння.

«Завжди не вистачає зброї. На 100% не закриті потреби [армії]. Не лише потужності, а й потреби для армії не законтрактовані на 100%. Я сподіваюся, що з отриманням доступу до тих самих 90 млрд від наших партнерів ми закриємо всі потреби. І далі вже не буде проблемою відкриття експорту », – каже Чернєв.

Як розповів Зеленський, переговори щодо експорту ведуться з країнами Близького Сходу, Європи, Кавказу. Також пропозицію було зроблено американській стороні. Ініціатива дістала назву Drone Deals. У її межах Україна вже співпрацює з країнами Перської затоки, каже Чернєв:

«Drone Deals – це, в принципі, те, з чого ми починали роботу з нашими партнерами в Перській затоці. Це не [такий формат], де одиниця дорівнює одиниці. Умовно кажучи, ми допомагаємо зараз не лише дронами, а й нашою експертизою, нашими, можливо, військовослужбовцями, щоб захистити їхню критичну інфраструктуру. За це ми отримуємо не прямі гроші за дрони, а іншу допомогу, альтернативну, те ж саме озброєння».