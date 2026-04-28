Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Зеленський: Україна погодила деталі експорту зброї

Зеленський наголосив, що українські компанії отримають реальну можливість виходу на ринок країн-партнерів за умови права українських військових узяти необхідний обсяг зброї першими
Україна погодила деталі експорту зброї на рівні державних інституцій, повідомив український президент Володимир Зеленський.

«Ми запропонували партнерам, які допомагають Україні, особливий формат співпраці Drone Deals – спеціальні угоди щодо виробництва та постачання наших дронів, ракет, снарядів та інших затребуваних видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами партнерів, а також забезпечення нашої експертизи та потрібного Україні технологічного обміну», – написав він у телеграмі.

Зеленський повідомив, що сьогодні він затвердив напрями відповідної міждержавної роботи та опрацювання автоматичних дозволів для бізнесу щодо експорту зброї.

За його словами, порядок дій абсолютно чіткий – на міждержавному рівні на основі принципу взаємності відповідною угодою визначаються рамки для безпекової роботи, далі розпочинається процес уже на рівні державних інституцій і виробників.

«Українські компанії отримають реальну можливість виходу на ринок країн-партнерів за умови права наших військових узяти необхідний обсяг зброї першими. Профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%, і це прямий результат наших державних інвестицій в оборонну промисловість України та нашої співпраці з партнерами», – додав президент.

Зеленський також повідомив, що доручив МЗС України разом з розвідками та СБУ визначити перелік країн, до яких експорт української зброї неможливий через їхню співпрацю з РФ, оскільки це «серйозний виклик – не допустити потрапляння до росіян наших технологій та зразків зброї».

За його словами, РНБО України координуватиме експортні процеси й буде гарантом, що першочергово забезпечуються потреби Сил оборони та безпеки України у зброї, а на експорт відправляється надлишок.

За даними РНБО, у лютому Україна видала перші дозволи на експорт озброєння, фактично відновивши повноцінний механізм контрольованого продажу продукції українського ОПК за кордон. За прогнозом РНБО, у 2026 році українська оборонна індустрія здатна виготовити продукції орієнтовно на 55 млрд доларів, але внутрішніх ресурсів держави недостатньо для фінансування всього обсягу.


***

Форум

XS
SM
MD
LG