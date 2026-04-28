Зеленський: Україна погодила деталі експорту зброї

Україна погодила деталі експорту зброї на рівні державних інституцій, повідомив український президент Володимир Зеленський.

«Ми запропонували партнерам, які допомагають Україні, особливий формат співпраці Drone Deals – спеціальні угоди щодо виробництва та постачання наших дронів, ракет, снарядів та інших затребуваних видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами партнерів, а також забезпечення нашої експертизи та потрібного Україні технологічного обміну», – написав він у телеграмі.

Зеленський повідомив, що сьогодні він затвердив напрями відповідної міждержавної роботи та опрацювання автоматичних дозволів для бізнесу щодо експорту зброї.

За його словами, порядок дій абсолютно чіткий – на міждержавному рівні на основі принципу взаємності відповідною угодою визначаються рамки для безпекової роботи, далі розпочинається процес уже на рівні державних інституцій і виробників.

«Українські компанії отримають реальну можливість виходу на ринок країн-партнерів за умови права наших військових узяти необхідний обсяг зброї першими. Профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%, і це прямий результат наших державних інвестицій в оборонну промисловість України та нашої співпраці з партнерами», – додав президент.

Зеленський також повідомив, що доручив МЗС України разом з розвідками та СБУ визначити перелік країн, до яких експорт української зброї неможливий через їхню співпрацю з РФ, оскільки це «серйозний виклик – не допустити потрапляння до росіян наших технологій та зразків зброї».

За його словами, РНБО України координуватиме експортні процеси й буде гарантом, що першочергово забезпечуються потреби Сил оборони та безпеки України у зброї, а на експорт відправляється надлишок.

За даними РНБО, у лютому Україна видала перші дозволи на експорт озброєння, фактично відновивши повноцінний механізм контрольованого продажу продукції українського ОПК за кордон. За прогнозом РНБО, у 2026 році українська оборонна індустрія здатна виготовити продукції орієнтовно на 55 млрд доларів, але внутрішніх ресурсів держави недостатньо для фінансування всього обсягу.



